Зеленський та Вучич обговорили євроінтеграцію та співпрацю України та Сербії
Київ • УНН
Президенти України та Сербії домовились про розвиток співпраці у форматі Україна – Південно-Східна Європа. Вони також узгодили графік подальших контактів для підвищення ефективності взаємодії.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Сербії Александром Вучичем, за підсумками якої Глава держави вказав на плани розвивати взаємодію у форматі Україна – Південно-Східна Європа, сторони обговорили євроінтеграцію та співпрацю, домовилися бути на контакті, повідомив Президент, пише УНН.
Деталі
"Говорив із Президентом Сербії Александром Вучичем. Обговорили актуальні питання – нашу європейську інтеграцію та двосторонню співпрацю", - написав Зеленський у соцмережах.
Зокрема, з його слів, говорили про взаємодію у форматі Україна – Південно-Східна Європа.
"Будемо розвивати його, щоб ефективність ставала ще більшою. Узгодили графік і домовилися бути в контакті", - зазначив Президент.
Доповнення
Раніше Зеленський анонсував саміт Україна – Південно-Східна Європа і вже переговорив з низкою лідерів регіону, зокрема отримавши від кількох підтвердження участі у цьому форумі.
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