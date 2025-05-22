Зеленський та Вучич обговорили євроінтеграцію та співпрацю України та Сербії

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Сербії Александром Вучичем, за підсумками якої Глава держави вказав на плани розвивати взаємодію у форматі Україна – Південно-Східна Європа, сторони обговорили євроінтеграцію та співпрацю, домовилися бути на контакті, повідомив Президент, пише УНН.

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"Говорив із Президентом Сербії Александром Вучичем. Обговорили актуальні питання – нашу європейську інтеграцію та двосторонню співпрацю", - написав Зеленський у соцмережах.

Зокрема, з його слів, говорили про взаємодію у форматі Україна – Південно-Східна Європа.

"Будемо розвивати його, щоб ефективність ставала ще більшою. Узгодили графік і домовилися бути в контакті", - зазначив Президент.

Доповнення

Раніше Зеленський анонсував саміт Україна – Південно-Східна Європа і вже переговорив з низкою лідерів регіону, зокрема отримавши від кількох підтвердження участі у цьому форумі.

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