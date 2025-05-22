Зеленский и Вучич обсудили евроинтеграцию и сотрудничество Украины и Сербии
Киев • УНН
Президенты Украины и Сербии договорились о развитии сотрудничества в формате Украина – Юго-Восточная Европа. Они также согласовали график дальнейших контактов для повышения эффективности взаимодействия.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, по итогам которого Глава государства указал на планы развивать взаимодействие в формате Украина – Юго-Восточная Европа, стороны обсудили евроинтеграцию и сотрудничество, договорились быть на контакте, сообщил Президент, пишет УНН.
Детали
"Говорил с Президентом Сербии Александром Вучичем. Обсудили актуальные вопросы – нашу европейскую интеграцию и двустороннее сотрудничество", - написал Зеленский в соцсетях.
В частности, по его словам, говорили о взаимодействии в формате Украина – Юго-Восточная Европа.
"Будем развивать его, чтобы эффективность становилась еще больше. Согласовали график и договорились быть в контакте", - отметил Президент.
Дополнение
Ранее Зеленский анонсировал саммит Украина – Юго-Восточная Европа и уже переговорил с рядом лидеров региона, в частности получив от нескольких подтверждение участия в этом форуме.
Зеленский переговорил с президентом Молдовы Санду: в фокусе - сотрудничество и международный саммит22.05.25, 14:51 • 1190 просмотров