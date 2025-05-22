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Зеленский и Вучич обсудили евроинтеграцию и сотрудничество Украины и Сербии

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Президенты Украины и Сербии договорились о развитии сотрудничества в формате Украина – Юго-Восточная Европа. Они также согласовали график дальнейших контактов для повышения эффективности взаимодействия.

Зеленский и Вучич обсудили евроинтеграцию и сотрудничество Украины и Сербии

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, по итогам которого Глава государства указал на планы развивать взаимодействие в формате Украина – Юго-Восточная Европа, стороны обсудили евроинтеграцию и сотрудничество, договорились быть на контакте, сообщил Президент, пишет УНН.

Детали

"Говорил с Президентом Сербии Александром Вучичем. Обсудили актуальные вопросы – нашу европейскую интеграцию и двустороннее сотрудничество", - написал Зеленский в соцсетях.

В частности, по его словам, говорили о взаимодействии в формате Украина – Юго-Восточная Европа.

"Будем развивать его, чтобы эффективность становилась еще больше. Согласовали график и договорились быть в контакте", - отметил Президент.

Дополнение

Ранее Зеленский анонсировал саммит Украина – Юго-Восточная Европа и уже переговорил с рядом лидеров региона, в частности получив от нескольких подтверждение участия в этом форуме.

Зеленский переговорил с президентом Молдовы Санду: в фокусе - сотрудничество и международный саммит22.05.25, 14:51 • 1190 просмотров

Юлия Шрамко

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