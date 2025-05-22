Зеленский переговорил с президентом Молдовы Санду: в фокусе - сотрудничество и международный саммит

Президент Украины пригласил президента Молдовы Маю Санду принять участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа. Мая Санду подтвердила свое участие, сообщил Глава государства в четверг в соцсетях, пишет УНН.

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"Провел разговор с президентом Молдовы Майей Санду. Молдова поддерживает нас с самого начала полномасштабной российской агрессии. Мы очень ценим это и всегда будем благодарны", - отметил Президент.

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Как указали в Офисе Президента, Владимир Зеленский и Мая Санду обсудили развитие сотрудничества между Украиной и Молдовой и на двустороннем уровне, и в рамках многосторонних форматов.

"Наши страны как соседи и друзья сотрудничают в различных форматах, и каждый из них придает обоим народам силы и безопасности. Пригласил принять участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа. Мая подтвердила свое участие. Спасибо", – написал Зеленский.

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