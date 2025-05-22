Зеленский анонсировал саммит Украина - Юго-Восточная Европа: премьер Греции уже пообещал быть
Киев • УНН
Президент Украины анонсировал саммит Украина - Юго-Восточная Европа, куда пригласил премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Обсудили усиление давления на россию и поддержку Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал саммит Украина - Юго-Восточная Европа и сообщил, что там будет, в частности, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, пишет УНН.
Хороший разговор с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Говорили о давлении на россию и продолжении поддержки Украины
Глава государства указал, что рассказал греческому коллеге о контактах с европейскими партнерами и президентом США Дональдом Трампом.
"В эти дни много дипломатической работы. Нужны сильное давление и дополнительные санкции против россии. Никому не надо объяснять, что война до сих пор продолжается только из-за нежелания россии ее заканчивать", - подчеркнул Президент.
Зеленский сообщил, что поблагодарил Кириакоса, весь ЕС за 17-й пакет санкций. "москва должна быть лишена всего, что позволяет финансировать убийства. Греция разделяет нашу позицию и будет способствовать усилению давления", - подчеркнул Президент.
"Конечно, важно продолжать поддержку Украины, нашей армии, собственного оборонного производства и укреплять ПВО. Спасибо за готовность и в дальнейшем помогать в защите жизней", - отметил Глава государства.
Пригласил принять участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа. Кириакос подтвердил, что приедет. Спасибо
Дополнение
Уже состоялось три саммита "Украина - Юго-Восточная Европа", третий в прошлом году в октябре принимала Хорватия.
17 января 2025 года состоялась первая министерская встреча Украины и стран Юго-Восточной Европы в Киеве.