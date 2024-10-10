Учасники саміту "Україна - Південно-Східна Європа" підтримали Формулу миру: текст декларації

ukenru
10:16 • 8676 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 30986 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 114174 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 158162 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 224763 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 156339 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 135546 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 127477 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 179685 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77168 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.7 м/с
82 %
749 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години без опадів
Популярнi новини
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 97773 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 98942 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 99048 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 93739 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 87445 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 87445 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 224763 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 179685 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 211782 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 543815 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 0 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 1466 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 11606 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 26920 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 31986 перегляди
Актуальне
Учасники саміту "Україна - Південно-Східна Європа" підтримали Формулу миру: текст декларації

Учасники саміту "Україна - Південно-Східна Європа" підтримали Формулу миру: текст декларації

Київ • УНН

 • 23229 перегляди

Учасники саміту в Хорватії підтвердили підтримку Української формули миру та закликали посилити допомогу Україні. Декларація засуджує російську агресію та підтверджує територіальну цілісність України.

Учасники третього саміту "Україна - Південно-Східна Європа" підвердили підтримку Українській формулі миру як необхідної основи для відновлення миру в Україні. Також закликали всю міжнародну спільноту посилювати підтримку України у її боротьбі з агресією рф. Про це йдеться у спільній декларації саміту, який відбувся 9 жовтня в Хорватії, передає УНН із посиланням на ОП. 

"Сьогодні як учасники Дубровницького саміту ми ухвалюємо таку декларацію:

  1. Майже 1000 днів минуло від початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну. Ми найрішучіше засуджуємо цю неспровоковану, невиправдану та незаконну російську агресивну війну проти України. Агресивна війна Росії є злочином проти українського народу, грубим порушенням міжнародного права, включно зі Статутом ООН, а також великою загрозою миру, безпеці та стабільності Південно-Східної Європи, усього Європейського континенту та світу загалом.
  2. Наша підтримка незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів залишається абсолютною. Ми підтверджуємо нашу непохитну готовність продовжувати надавати Україні та її народу всебічну підтримку стільки, скільки буде потрібно.
  3. Ми висловлюємо повагу та співчуття українському народу, який із 2014 року мужньо, з витривалістю та героїзмом чинить опір російській збройній агресії.
  4. Спираючись на Спільну декларацію першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи, ухвалену в Загребі 25 жовтня 2022 року, та результати четвертого саміту міжнародної Кримської платформи, який відбувся в Києві 11 вересня 2024 року, ми наголошуємо на нашій непохитній відданості відновленню суверенітету й територіальної цілісності України, включно з Кримом, шляхом подальшого надання Україні всебічної допомоги для протидії російській агресії.
  5. Ми повністю підтримуємо результати Саміту щодо миру в Україні, що відбувся у Швейцарії у червні 2024 року. Шлях до всеосяжного, справедливого й тривалого миру для України може ґрунтуватися лише на міжнародному праві, включно зі Статутом ООН. У зв’язку з цим ми підтверджуємо нашу підтримку Української формули миру Президента України Володимира Зеленського як необхідної основи  для відновлення такого миру. Ми висловлюємо підтримку зусиль України в цьому напрямі та підкреслюємо нашу готовність активно брати участь у реалізації пунктів Формули миру.
  6. Ми закликаємо всю міжнародну спільноту, яка докладає зусиль щодо відновлення міжнародного миру та безпеки на глобальному рівні, посилювати підтримку України у її боротьбі, що триває, за свободу, незалежність і територіальну цілісність. Водночас ми закликаємо всі країни не надавати матеріальну або іншу підтримку російській агресивній війні. Ми наголосили на важливості узгодженості з рішеннями та заходами Спільної зовнішньої та безпекової політики Європейського Союзу.
  7. Ми підкреслюємо, що будь-яка форма агресії проти суверенної держави є неприйнятною. Всі країни повинні утримуватися від загрози або використання сили проти територіальної цілісності, суверенітету або політичної незалежності будь-якої держави. У цьому контексті ми наголошуємо, що виведення російських військ та військової техніки з усієї території України, припинення бойових дій і відновлення повного контролю України над її державними кордонами є умовами для відновлення миру, що не підлягають обговоренню.
  8. Ми найрішучіше засуджуємо будь-які спроби Росії примусово та незаконно анексувати частини території України. Такі спроби є грубим порушенням міжнародного права, включно зі Статутом ООН, а також суверенітету й територіальної цілісності України. Автономна Республіка Крим, місто Севастополь, Донецька, Херсонська, Луганська та Запорізька області є невід'ємними частинами України. У цьому контексті ми вважаємо так звані вибори, проведені Росією в березні та вересні 2024 року на території України, нікчемними.
  9. Ми підтверджуємо нашу рішучу готовність активізувати спільні зусилля для забезпечення подальшого просування та взаємної підтримки партнерів у Південно-Східній Європі, Україні, Республіці Молдова та Грузії на їхньому шляху до членства в ЄС на основі відповідності досягнутим критеріям. Приєднання цих нових членів до Європейського Союзу є найкращою гарантією регіональної стабільності, безпеки та процвітання. Ми вітаємо відкриття переговорів про вступ до ЄС з Україною, а також із Боснією і Герцеговиною та Республікою Молдова.
  10.  Ми вітаємо той факт, що на Вашингтонському саміті НАТО Союзники знову підтвердили їхнє зобов’язання продовжувати підтримувати Україну на її незворотному шляху повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО.
  11. Ми ще раз підкреслюємо нашу тверду рішучість притягти до відповідальності тих осіб, які відповідальні за злочин агресії, злочини проти людяності та воєнні злочини, скоєні під час агресивної війни Росії проти України.
  12. Ми відзначаємо ратифікацію Україною Римського статуту Міжнародного кримінального суду як важливий крок до притягнення до відповідальності за найсерйозніші злочини, що викликають стурбованість міжнародної спільноти, та підкреслюємо важливість забезпечення здатності суду повноцінно здійснювати свою юрисдикцію.
  13. Ми погоджуємося продовжувати співпрацю та зосереджувати зусилля на звільненні всіх військовополонених, незаконно затриманих осіб та поверненні всіх незаконно депортованих і примусово переміщених українців, особливо дітей.
  14. Ми погоджуємося, що теми продовольчої безпеки та розмінування перетинаються та взаємно посилюють одна одну. Відповідно до висновків Міжнародної конференції донорів з гуманітарного розмінування в Україні, яка відбулася в Загребі 11–12 жовтня 2023 року, ми обговорили розмінування в контексті відновлення України як вирішальний перший крок до безпечного повернення людей і поновлення економічної та сільськогосподарської діяльності. Продовольча безпека не повинна використовуватися як зброя. Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатися в зацікавлені країни. У цьому контексті вільна, повноцінна та безпечна комерційна навігація відповідно до міжнародного права, а також доступ до морських портів у Чорному та Азовському морях є критично важливими. Атаки на торговельні судна в портах і вздовж усього маршруту слідування, а також на цивільні порти та інфраструктуру цивільних портів є неприпустимими.
  15. Ми підкреслюємо критичну важливість енергетичної безпеки України, особливо з огляду на наближення зими. Українські електростанції та енергетична інфраструктура і далі зазнають масових пошкоджень унаслідок систематичних і навмисних атак Росії. Сьогодні ми розглянули можливості активізувати наші зусилля, включно з подальшим активним залученням приватного сектору, для забезпечення України обладнанням і фінансуванням, необхідними для пом'якшення наслідків. Ми також підкреслюємо необхідність більшої координації та планування на регіональному рівні, а також створення ефективних електричних інтерконекторів для зменшення негативних наслідків пошкоджень, викликаних атаками Росії.
  16. Ми також наголошуємо, що будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, гарантованим та екологічно чистим. У цьому контексті ми підкреслюємо, що Запорізька атомна електростанція повинна повернутися під повний суверенний контроль України та працювати безпечно й надійно відповідно до семи основоположних принципів та п'яти конкретних принципів МАГАТЕ, а також під її наглядом.
  17. Ми висловлюємо нашу готовність продовжувати брати участь у поточних та повоєнних відновленні й відбудові України для того, щоб дати змогу українському народові відновити свою країну, залучаючи всіх відповідних партнерів, включно з приватними компаніями та міжнародними фінансовими інституціями, з метою забезпечення фінансової підтримки, інвестицій та експертизи, необхідних для забезпечення процвітаючого майбутнього України.
  18. Не може бути вільної, мирної та процвітаючої Європи без вільної, мирної та процвітаючої України. Відданість учасників саміту «Україна – Південно-Східна Європа» в Дубровнику цій меті залишається непорушною."

Ситуація на полі бою "створює можливість" покласти край війні у 2025 році - Зеленський09.10.24, 18:37 • 15988 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітика
mizhnarodne-ahentstvo-z-atomnoi-enerhiiМіжнародне агентство з атомної енергії
azovske-moreАзовське море
natoNATO
orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй
bosniia-i-hertsehovynaБоснія і Герцеговина
zaporizka-atomna-elektrostantsiiaЗапорізька атомна електростанція
shveitsariiaШвейцарія
vashynhton-okruh-kolumbiiaВашингтон
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
chorne-moreЧорне море
khorvatiiaХорватія
krymКрим
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
sevastopolСевастополь
luhanskЛуганськ
moldovaМолдова
hruziia-krainaГрузія
donetskДонецьк
zaporizhzhiaЗапоріжжя
khersonХерсон

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.82
Bitcoin
$87,252.00
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.24
Золото
$3,055.66
Ethereum
$2,070.07