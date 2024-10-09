Ситуація на полі бою "створює можливість" покласти край війні у 2025 році - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що бойова ситуація створює можливість вжити заходів для припинення війни в Україні до 2025 року.
Президент Володимир Зеленський заявив у середу, що бойова ситуація "створює можливість" вжити заходів для припинення війни в Україні не пізніше 2025 року, передає УНН із посиланням на Reuters.
"У жовтні, листопаді та грудні у нас є шанс рухати речі до миру та тривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір – вибір для рішучих дій, щоб припинити війну не пізніше 2025 року", – сказав він на Саміті Україна-Південно-Східна Європа в Дубровнику.
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