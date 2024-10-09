Ситуация на поле боя "создает возможность" положить конец войне в 2025 году - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что боевая ситуация создает возможность принять меры для прекращения войны в Украине до 2025 года.
Президент Владимир Зеленский заявил в среду, что боевая ситуация "создает возможность" принять меры для прекращения войны в Украине не позднее 2025 года, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс двигать вещи к миру и длительной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор - выбор для решительных действий, чтобы прекратить войну не позднее 2025 года", - сказал он на Саммите Украина-Юго-Восточная Европа в Дубровнике.
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Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины 12 октября отложена из-за урагана "Милтон" в США. Президент Байден отменил визит в Германию, новая дата заседания будет объявлена позже.