Ситуация на поле боя "создает возможность" положить конец войне в 2025 году - Зеленский

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Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света
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Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света

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Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С
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Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"
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Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

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В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп
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В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп

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Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении
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Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении

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«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского
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«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского

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Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход
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Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход

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Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки
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Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки

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В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу
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Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
8 октября 2024, 11:01  •  158562 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ситуация на поле боя "создает возможность" положить конец войне в 2025 году - Зеленский

Ситуация на поле боя "создает возможность" положить конец войне в 2025 году - Зеленский

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 15:37  •  7072 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что боевая ситуация создает возможность принять меры для прекращения войны в Украине до 2025 года.

Президент Владимир Зеленский заявил в среду, что боевая ситуация "создает возможность" принять меры для прекращения войны в Украине не позднее 2025 года, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс двигать вещи к миру и длительной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор - выбор для решительных действий, чтобы прекратить войну не позднее 2025 года", - сказал он на Саммите Украина-Юго-Восточная Европа в Дубровнике.

Зеленский представит Шольцу "план победы" 11 октября9 октября 2024, 15:20 • 7237 просмотров

Напомним

Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины 12 октября отложена из-за урагана "Милтон" в США. Президент Байден отменил визит в Германию, новая дата заседания будет объявлена позже.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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