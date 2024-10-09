Зеленский представит Шольцу "план победы" 11 октября
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский посетит Берлин 11 октября для встречи с канцлером Шольцем. Он представит "план победы" по завершению войны, который ранее показал Байдену, а затем посетит Рим и Париж.
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 октября, посетит столицу Германии. В Берлине, как стало известно BILD, украинский лидер намерен встретиться с канцлером Олафом Шольцем и представит ему так называемый план победы, передает УНН.
Две недели назад Зеленский ознакомил с этим документом президента США Джо Байдена.
«План победы» подразумевает стратегию, с помощью которой Украина и ее союзники смогут заставить Владимира Путина закончить войну и сесть за стол переговоров. Впервые представив свой план в США, Зеленский теперь намерен ознакомить с ним европейских лидеров. После Берлина он совершит официальные визиты в Рим и Париж.
В столице Германии Президент Украины также намерен встретиться с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером для конфиденциальных переговоров.
Изначально предполагалось, что Шольц и Зеленский встретятся на базе Рамштайн в Германии в субботу, 12 октября. Однако поскольку президент Джо Байден остался в США из-за урагана «Милтон», то саммит был перенесен на более поздний срок.
Официально: заседание "Рамштайн" перенесено из-за урагана в США9 октября 2024, 14:36 • 5080 просмотров