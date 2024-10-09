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Зеленский представит Шольцу "план победы" 11 октября

Зеленский представит Шольцу "план победы" 11 октября

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 15:20  •  1323 просмотра

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Президент Украины Зеленский посетит Берлин 11 октября для встречи с канцлером Шольцем. Он представит "план победы" по завершению войны, который ранее показал Байдену, а затем посетит Рим и Париж.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 октября, посетит столицу Германии. В Берлине, как стало известно BILD, украинский лидер намерен встретиться с канцлером Олафом Шольцем и представит ему так называемый план победы, передает УНН.

Две недели назад Зеленский ознакомил с этим документом президента США Джо Байдена.

«План победы» подразумевает стратегию, с помощью которой Украина и ее союзники смогут заставить Владимира Путина закончить войну и сесть за стол переговоров. Впервые представив свой план в США, Зеленский теперь намерен ознакомить с ним европейских лидеров. После Берлина он совершит официальные визиты в Рим и Париж.

В столице Германии Президент Украины также намерен встретиться с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером для конфиденциальных переговоров.

Изначально предполагалось, что Шольц и Зеленский встретятся на базе Рамштайн в Германии в субботу, 12 октября. Однако поскольку президент Джо Байден остался в США из-за урагана «Милтон», то саммит был перенесен на более поздний срок.

Официально: заседание "Рамштайн" перенесено из-за урагана в США9 октября 2024, 14:36 • 5080 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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