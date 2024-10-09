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Зеленський представить Шольцу "план перемоги" 11 жовтня

Зеленський представить Шольцу "план перемоги" 11 жовтня

Київ • УНН

 • 15688 перегляди

Президент України Зеленський відвідає Берлін 11 жовтня для зустрічі з канцлером Шольцем. Він представить "план перемоги" щодо завершення війни, який раніше показав Байдену, а потім відвідає Рим і Париж.

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 11 жовтня, відвідає столицю Німеччини. У Берліні, як стало відомо BILD, український лідер має намір зустрітися з канцлером Олафом Шольцем і представить йому так званий план перемоги, передає УНН.

Два тижні тому Зеленський ознайомив із цим документом президента США Джо Байдена.

"План перемоги" має на увазі стратегію, за допомогою якої Україна та її союзники зможуть змусити володимира путіна закінчити війну та сісти за стіл переговорів. Вперше представивши свій план у США, Зеленський тепер має намір ознайомити з ним європейських лідерів. Після Берліна він здійснить офіційні візити до Риму та Парижа.

У столиці Німеччини Президент України також має намір зустрітися з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром для конфіденційних переговорів.

Спочатку передбачалося, що Шольц та Зеленський зустрінуться на базі Рамштайн у Німеччині у суботу, 12 жовтня. Однак оскільки президент Джо Байден залишився в США через ураган "Мілтон", то саміт було перенесено на пізніший термін.

Офіційно: засідання "Рамштайн" перенесено через ураган у США09.10.24, 17:36 • 14947 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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