Официально: заседание "Рамштайн" перенесено из-за урагана в США
Киев • УНН
Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины 12 октября отложена из-за урагана "Милтон" в США. Президент Байден отменил визит в Германию, новая дата заседания будет объявлена позже.
Заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", запланированное в Германии на 12 октября, переносится. Об этом Суспільному сообщили в пресс-службе американской авиабазы "Рамштайн" в Германии, передает УНН.
"Как объявил Белый дом, президент Байден отложил свою поездку в Германию и саммит в Рамштайн, чтобы наблюдать за подготовкой и реагированием на ураган Милтон, в дополнение к текущим мерам реагирования на последствия урагана Хелен на юго-востоке Соединенных Штатов. Событие 12 октября 2024 года переносится. Объявления о предстоящих встречах Контактной группы по вопросам обороны Украины будут позже", - говорится в ответе организаторов.
Вслед за Байденом: Блинкен откладывает визит в Германию, где должен был состояться "Рамштайн"9 октября 2024, 07:31 • 10852 просмотра
Также в пресс-службе ответили, что новая дата будет объявлена позже.
Напомним
На заседании в Германии, которое должно было состояться 12 октября, должен был председательствовать президент США Джо Байден. Тогда Контактная группа впервые должна была собраться на уровне лидеров. Однако накануне стало известно, что Байден отменил свой визит в Германию из-за урагана "Милтон" в США.
Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что в Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки обсуждают новые детали заседания формата "Рамштайн" в Германии из-за изменения планов американских топ-чиновников.
Ранее
СМИ со ссылкой на источники сообщили, что встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн"), запланированная на 12 октября, перенесена, новая дата определяется.