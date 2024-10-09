Вслед за Байденом: Блинкен откладывает визит в Германию, где должен был состояться "Рамштайн"

ukenru
Эксклюзив
«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского
  •  39690 просмотра

«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского

Эксклюзив
Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход
  •  112746 просмотра

Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки
  •  120599 просмотра

Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки

Эксклюзив
В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу
  •  122877 просмотра

В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу

Эксклюзив
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
  •  142123 просмотра

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Эксклюзив
Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета
  •  107259 просмотра

Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета

Эксклюзив
Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения
  •  104516 просмотра

Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму
8 октября 2024, 07:47  •  104641 просмотра

Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму

Эксклюзив
Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин
8 октября 2024, 07:30  •  101159 просмотра

Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин

Эксклюзив
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
8 октября 2024, 05:40  •  134054 просмотра

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты планируют усилить репрессии в Запорожской области под видом учений

Оккупанты планируют усилить репрессии в Запорожской области под видом учений

  •  84000 просмотра
На Киевщине работает ПВО из-за обнаружения беспилотников

На Киевщине работает ПВО из-за обнаружения беспилотников

  •  81155 просмотра
США составили список вооружений для существенной помощи Украине - CNN

США составили список вооружений для существенной помощи Украине - CNN

  •  16835 просмотра
9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

  •  80950 просмотра
Коллаборанты на ВОТ Херсонской области увольняются из-за невыплаты зарплат

Коллаборанты на ВОТ Херсонской области увольняются из-за невыплаты зарплат

  •  88502 просмотра
публикации
Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

  •  111091 просмотра
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
Эксклюзив

  •  142126 просмотра
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
Эксклюзив

8 октября 2024, 05:40  •  134058 просмотра
Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

7 октября 2024, 14:24  •  137609 просмотра
Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
Эксклюзив

7 октября 2024, 12:28  •  165940 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

  •  80950 просмотра
8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября 2024, 03:07  •  113644 просмотра
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября 2024, 03:09  •  145041 просмотра
6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября 2024, 03:03  •  115907 просмотра
В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

5 октября 2024, 16:26  •  113140 просмотра
Актуальное
Вслед за Байденом: Блинкен откладывает визит в Германию, где должен был состояться "Рамштайн"

Вслед за Байденом: Блинкен откладывает визит в Германию, где должен был состояться "Рамштайн"

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 07:31  •  1952 просмотра

Read in English

Госсекретарь США Энтони Блинкен откладывает поездку в Германию из-за урагана «Милтон». Заседание «Рамштайн» может быть перенесено и объединено со встречей министров обороны НАТО 17-18 октября.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отложит поездку в Германию, где планировалось провести заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, на фоне урагана «Милтон», который ожидается во Флориде. Об этом во время брифинга заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер, передает УНН.

Белый дом объявил, что, учитывая прогнозируемую траекторию и силу урагана «Милтон», президент Байден откладывает свою предстоящую поездку в Германию и Анголу, чтобы проконтролировать подготовку к урагану «Милтон» и ответные меры на него, а также текущие меры по ликвидации последствий урагана «Хелена» на юго-востоке страны. Секретарь Байден планировал присоединиться к президенту в Германии и Анголе, но, учитывая эту информацию, отложит поездку - теперь он должен вернуться домой в Вашингтон из Лаоса

- рассказал Миллер.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден отложил свою поездку в Германию и Анголу из-за мощности урагана «Милтон». 

Власти США сейчас работают над новым расписанием заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины и возможными изменениями, связанными с этим мероприятием. В частности, рассматривается вопрос о возможном переносе «Рамштайн» и объединении его с заседанием министров обороны НАТО, которое запланировано на 17-18 октября.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политикаНовости Мира
kontaktnaya-gruppa-po-voprosam-oboroni-ukrainiКонтактная группа по вопросам обороны Украины
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
belii-domБелый дом
natoNATO
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
angolaАнгола
germaniyaГермания
dzho-baidenДжо Байден
antonii-blinkenЭнтони Блинкен
ukrainaУкраина
floridaФлорида