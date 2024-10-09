Вслед за Байденом: Блинкен откладывает визит в Германию, где должен был состояться "Рамштайн"
Киев • УНН
Госсекретарь США Энтони Блинкен откладывает поездку в Германию из-за урагана «Милтон». Заседание «Рамштайн» может быть перенесено и объединено со встречей министров обороны НАТО 17-18 октября.
Госсекретарь США Энтони Блинкен отложит поездку в Германию, где планировалось провести заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, на фоне урагана «Милтон», который ожидается во Флориде. Об этом во время брифинга заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер, передает УНН.
Белый дом объявил, что, учитывая прогнозируемую траекторию и силу урагана «Милтон», президент Байден откладывает свою предстоящую поездку в Германию и Анголу, чтобы проконтролировать подготовку к урагану «Милтон» и ответные меры на него, а также текущие меры по ликвидации последствий урагана «Хелена» на юго-востоке страны. Секретарь Байден планировал присоединиться к президенту в Германии и Анголе, но, учитывая эту информацию, отложит поездку - теперь он должен вернуться домой в Вашингтон из Лаоса
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден отложил свою поездку в Германию и Анголу из-за мощности урагана «Милтон».
Власти США сейчас работают над новым расписанием заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины и возможными изменениями, связанными с этим мероприятием. В частности, рассматривается вопрос о возможном переносе «Рамштайн» и объединении его с заседанием министров обороны НАТО, которое запланировано на 17-18 октября.