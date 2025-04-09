Контактная группа по вопросам обороны Украины

Много времени посвятили поставке систем ПВО: Остин о "Рамштайн"

Во время сегодняшней встречи в Рамштайн много времени было посвящено поставке систем противовоздушной обороны Украине для защиты ее неба от иранских беспилотников, корейских ракет и других угроз, заявил министр обороны США Ллойд Остин.