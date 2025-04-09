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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25911 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Контактная группа по вопросам обороны Украины

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Заседание "Рамштайна" может состояться в конце марта - начале апреля - Писториус

Министр обороны Германии сообщил о вероятном проведении следующей встречи "Рамштайна" в конце марта - начале апреля. Решение будет принято на встрече "Группы пяти" в Париже.

Война • 6 марта, 15:46 • 16073 просмотра

"Рамштайн" начался в Брюсселе: британский министр обороны впервые возглавил заседание

В Брюсселе началось очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Встречу впервые возглавил министр обороны Великобритании Джон Гили, также присутствовал новый глава Пентагона Пит Хегсет.

Война • 12 февраля, 13:39 • 24481 просмотра

Это должно быть решение следующей администрации: Остин о будущем "Рамштайн"

Министр обороны США Ллойд Остин заявил о важности Контактной группы по обороне Украины, но отказался комментировать ее будущее после смены администрации. На последнем заседании "Рамштайн" США объявили пакет помощи в 500 млн долларов.

Война • 9 января, 18:29 • 34124 просмотра

Писториус анонсировал поставку дополнительных систем ПВО и не только

Министр обороны Германии Писториус анонсировал новые поставки систем ПВО и бронетехники для Украины. Также планируется обучение 10 000 украинских военных в Германии в течение года.

Война • 9 января, 14:10 • 26818 просмотра

Умеров встретился с главой Пентагона: обсудили "дорожную карту" военной помощи Украине

Министр обороны Украины обсудил с главой Пентагона «дорожную карту» военной помощи на следующие годы. На заседании «Рамштайн» утвердят восемь направлений сотрудничества, ожидается участие Зеленского.

политика • 9 января, 08:13 • 20739 просмотра

Украина получила от стран "Рамштайн" более 126 млрд долларов на оборону

США и союзники выделили Украине более 126 млрд долларов помощи в сфере безопасности с начала полномасштабного вторжения. На заседании «Рамштайн» обсудят срочные потребности Украины в вооружении.

Война • 9 января, 06:46 • 45152 просмотра

США готовятся объявить новый пакет военной помощи Украине - Ллойд Остин

США готовят очередной пакет военной помощи для Украины, который будет включать артиллерию, ПВО и бронетехнику. Ллойд Остин подтвердил намерение США и союзников продолжать наращивать военную поддержку.

Новости Мира • 31 октября, 21:02 • 19942 просмотра

Байден в ноябре проведет виртуальную встречу "Рамштайн" - Белый дом

Президент США Джо Байден проведет виртуальную встречу лидеров Контактной группы по обороне Украины в ноябре 2024 года. Целью является координация дополнительной помощи Украине и планирование поддержки в сфере безопасности.

Война • 16 октября, 17:51 • 20385 просмотра

Обсудили "Рамштайн" и совместное производство оружия: Зеленский раскрыл детали разговора с Байденом

Президенты Украины и США провели телефонный разговор. Обсудили совместное производство оружия, новый пакет помощи на $425 млн и будущее заседание в формате «Рамштайн».

Война • 16 октября, 17:34 • 19177 просмотра

Байден поговорил с Зеленским и объявил о новом пакете помощи Украине на 425 млн долларов

Президент США Джо Байден провел разговор с Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет помощи Украине в сфере безопасности на 425 млн долларов. Пакет включает средства ПВО, боеприпасы и бронетехнику.

Война • 16 октября, 17:31 • 18275 просмотра

ІТ-коалиция собрала 157 млн евро на поддержку Украины

ИТ-коалиция аккумулировала 157 млн евро для Украины с сентября 2023 года. 99 млн уже передано в виде оборудования и ПО, включая 87 млн от Германии в лицензиях SAP.

политика • 16 октября, 08:30 • 12905 просмотра

Байден: ураган "Милтон" нанес ущерб на 50 млрд долларов

Президент США оценил ущерб от урагана «Милтон» в 50 млрд долларов. Шторм вызвал торнадо во Флориде, оставив без электричества более 3,3 млн человек и разрушив около 150 домов.

Новости Мира • 12 октября, 09:26 • 21670 просмотра

Заседание "Рамштайн" на уровне лидеров отложено на неопределенный срок - Пентагон

Пентагон сообщил о переносе заседания контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн". Новая дата не объявлена, но коалиции продолжают работать над предоставлением Украине оборонных возможностей.

Война • 11 октября, 02:37 • 108947 просмотра

Заседание "Рамштайн" отложено, новая дата определяется - СМИ

Встреча в формате "Рамштайн", запланированная на 12 октября, перенесена. Отложение связано с отменой поездки президента США Джо Байдена в Германию из-за урагана во Флориде.

Война • 9 октября, 07:53 • 16574 просмотра

Вслед за Байденом: Блинкен откладывает визит в Германию, где должен был состояться "Рамштайн"

Госсекретарь США Энтони Блинкен откладывает поездку в Германию из-за урагана «Милтон». Заседание «Рамштайн» может быть перенесено и объединено со встречей министров обороны НАТО 17-18 октября.

политика • 9 октября, 07:31 • 14120 просмотра

Астронавт NASA показал из космоса ураган "Милтон", из-за которого Байден отложил поездку на "Рамштайн"

Мэтью Доминик опубликовал видео урагана "Милтон" с МКС. Из-за урагана Байден отложил визит в Германию, где должен был председательствовать на заседании "Рамштайн".

Новости Мира • 9 октября, 06:19 • 12190 просмотра

Байден откладывает визит в Германию, где должен был председательствовать на "Рамштайне", из-за урагана Милтон

Президент США Джо Байден отложил поездку в Германию и Анголу из-за урагана Милтон. Он остается в стране, чтобы наблюдать за подготовкой и реагированием на стихийное бедствие.

политика • 8 октября, 14:41 • 16494 просмотра

Зеленский обсудил с Сырским План победы и ситуацию на фронте

Президент Зеленский провел разговор с Главнокомандующим ВСУ Сирским о ситуации на фронте. На следующей неделе военные будут работать с партнерами над деталями Плана победы, который представят на встрече «Рамштайн».

Война • 6 октября, 17:38 • 44711 просмотра

Когда украинцам представят План победы? Ермак дал ответ

Глава ОП Ермак заявил, что План победы будет представлен украинцам после презентации президенту США. Некоторые детали плана останутся закрытыми из соображений безопасности.

Война • 29 сентября, 13:21 • 49457 просмотра

Байден и Зеленский встретятся 12 октября в Германии на "Рамштайн"

Президенты США и Украины проведут встречу в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Они обсудят прогресс консультаций и будут координировать дополнительную помощь Украине с международными партнерами.

Война • 27 сентября, 16:24 • 27005 просмотра

Байден проведет следующий "Рамштайн" в Германии 12 октября - Белый дом

Президент Байден возглавит встречу Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» 12 октября 2024 года в Германии. Там обсудят прогресс и скоординируют дополнительную помощь Украине с международными партнерами.

Война • 27 сентября, 05:45 • 25269 просмотра

Белый дом подтвердил, что Зеленский представил Байдену план победы

Президенты США и Украины встретились в Белом доме для обсуждения помощи Украине в противостоянии российской агрессии. Байден пообещал увеличить поддержку, а Зеленский представил план достижения победы.

Война • 27 сентября, 05:41 • 21747 просмотра

Зеленский представил Байдену план победы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Джозефом Байденом. Они обсудили военные, экономические и дипломатические аспекты Плана победы и договорились о дальнейших консультациях.

Война • 26 сентября, 21:15 • 61960 просмотра

Байден в октябре созывает встречу в формате "Рамштайн" на уровне лидеров

Президент США объявил о встрече лидеров Контактной группы по обороне Украины в Германии в октябре.

Война • 26 сентября, 11:13 • 16610 просмотра

Байден объявил новый пакет помощи Украине на почти 8 миллиардов долларов: что туда входит

Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $7,9 млрд. Он включает противовоздушную оборону, беспилотники, боеприпасы и расширение обучения украинских пилотов F-16.

Война • 26 сентября, 10:15 • 17858 просмотра

Украина может производить несколько миллионов дронов - Умеров

Министр обороны Украины заявил о способности производить миллионы дронов ежегодно. Финансирование осуществляется из госбюджета и от международных партнеров, а производство возрастет в несколько раз в следующем году.

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Остин и Умеров обсудили динамику боевых действий и приоритеты помощи в безопасности для Украины

Ллойд Остин и Рустем Умеров провели телефонный разговор о динамике боевых действий и приоритетах помощи Украине в сфере безопасности. Обсуждено успешное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в Рамштайн.

Война • 18 сентября, 13:09 • 16350 просмотра

Украинские компании впервые смогут принять участие в тендерах Коалиции дронов - Минобороны

Минобороны Украины объявило о возможности участия украинских производителей беспилотников в тендерах Коалиции дронов. Победители получат заказы на производство FPV-дронов и дронов-перехватчиков для тестирования.

Война • 17 сентября, 18:30 • 20499 просмотра

Много времени посвятили поставке систем ПВО: Остин о "Рамштайн"

Во время сегодняшней встречи в Рамштайн много времени было посвящено поставке систем противовоздушной обороны Украине для защиты ее неба от иранских беспилотников, корейских ракет и других угроз, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Война • 20 мая, 16:55 • 21760 просмотра

Имеет тенденцию к обострению: Сырский на "Рамштайн" рассказал о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте

На встрече в Рамштайн командующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский проинформировал членов коалиции о сложной оперативной ситуации в Украине, ухудшении стратегической обстановки, насущной потребности в ракетах и боеприпасах.

Война • 27 апреля, 14:39 • 26369 просмотра