Контактная группа по вопросам обороны Украины

Министр обороны Германии сообщил о вероятном проведении следующей встречи "Рамштайна" в конце марта - начале апреля. Решение будет принято на встрече "Группы пяти" в Париже.
В Брюсселе началось очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Встречу впервые возглавил министр обороны Великобритании Джон Гили, также присутствовал новый глава Пентагона Пит Хегсет.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил о важности Контактной группы по обороне Украины, но отказался комментировать ее будущее после смены администрации. На последнем заседании "Рамштайн" США объявили пакет помощи в 500 млн долларов.
Министр обороны Германии Писториус анонсировал новые поставки систем ПВО и бронетехники для Украины. Также планируется обучение 10 000 украинских военных в Германии в течение года.
Министр обороны Украины обсудил с главой Пентагона «дорожную карту» военной помощи на следующие годы. На заседании «Рамштайн» утвердят восемь направлений сотрудничества, ожидается участие Зеленского.
США и союзники выделили Украине более 126 млрд долларов помощи в сфере безопасности с начала полномасштабного вторжения. На заседании «Рамштайн» обсудят срочные потребности Украины в вооружении.
США готовят очередной пакет военной помощи для Украины, который будет включать артиллерию, ПВО и бронетехнику. Ллойд Остин подтвердил намерение США и союзников продолжать наращивать военную поддержку.
Президент США Джо Байден проведет виртуальную встречу лидеров Контактной группы по обороне Украины в ноябре 2024 года. Целью является координация дополнительной помощи Украине и планирование поддержки в сфере безопасности.
Президенты Украины и США провели телефонный разговор. Обсудили совместное производство оружия, новый пакет помощи на $425 млн и будущее заседание в формате «Рамштайн».
Президент США Джо Байден провел разговор с Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет помощи Украине в сфере безопасности на 425 млн долларов. Пакет включает средства ПВО, боеприпасы и бронетехнику.
ИТ-коалиция аккумулировала 157 млн евро для Украины с сентября 2023 года. 99 млн уже передано в виде оборудования и ПО, включая 87 млн от Германии в лицензиях SAP.
Президент США оценил ущерб от урагана «Милтон» в 50 млрд долларов. Шторм вызвал торнадо во Флориде, оставив без электричества более 3,3 млн человек и разрушив около 150 домов.
Пентагон сообщил о переносе заседания контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн". Новая дата не объявлена, но коалиции продолжают работать над предоставлением Украине оборонных возможностей.
Встреча в формате "Рамштайн", запланированная на 12 октября, перенесена. Отложение связано с отменой поездки президента США Джо Байдена в Германию из-за урагана во Флориде.
Госсекретарь США Энтони Блинкен откладывает поездку в Германию из-за урагана «Милтон». Заседание «Рамштайн» может быть перенесено и объединено со встречей министров обороны НАТО 17-18 октября.
Мэтью Доминик опубликовал видео урагана "Милтон" с МКС. Из-за урагана Байден отложил визит в Германию, где должен был председательствовать на заседании "Рамштайн".
Президент США Джо Байден отложил поездку в Германию и Анголу из-за урагана Милтон. Он остается в стране, чтобы наблюдать за подготовкой и реагированием на стихийное бедствие.
Президент Зеленский провел разговор с Главнокомандующим ВСУ Сирским о ситуации на фронте. На следующей неделе военные будут работать с партнерами над деталями Плана победы, который представят на встрече «Рамштайн».
Глава ОП Ермак заявил, что План победы будет представлен украинцам после презентации президенту США. Некоторые детали плана останутся закрытыми из соображений безопасности.
Президенты США и Украины проведут встречу в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Они обсудят прогресс консультаций и будут координировать дополнительную помощь Украине с международными партнерами.
Президент Байден возглавит встречу Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» 12 октября 2024 года в Германии. Там обсудят прогресс и скоординируют дополнительную помощь Украине с международными партнерами.
Президенты США и Украины встретились в Белом доме для обсуждения помощи Украине в противостоянии российской агрессии. Байден пообещал увеличить поддержку, а Зеленский представил план достижения победы.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Джозефом Байденом. Они обсудили военные, экономические и дипломатические аспекты Плана победы и договорились о дальнейших консультациях.
Президент США объявил о встрече лидеров Контактной группы по обороне Украины в Германии в октябре.
Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $7,9 млрд. Он включает противовоздушную оборону, беспилотники, боеприпасы и расширение обучения украинских пилотов F-16.
Министр обороны Украины заявил о способности производить миллионы дронов ежегодно. Финансирование осуществляется из госбюджета и от международных партнеров, а производство возрастет в несколько раз в следующем году.
Ллойд Остин и Рустем Умеров провели телефонный разговор о динамике боевых действий и приоритетах помощи Украине в сфере безопасности. Обсуждено успешное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в Рамштайн.
Минобороны Украины объявило о возможности участия украинских производителей беспилотников в тендерах Коалиции дронов. Победители получат заказы на производство FPV-дронов и дронов-перехватчиков для тестирования.
Во время сегодняшней встречи в Рамштайн много времени было посвящено поставке систем противовоздушной обороны Украине для защиты ее неба от иранских беспилотников, корейских ракет и других угроз, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
На встрече в Рамштайн командующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский проинформировал членов коалиции о сложной оперативной ситуации в Украине, ухудшении стратегической обстановки, насущной потребности в ракетах и боеприпасах.