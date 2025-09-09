$41.250.03
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
15:59 • 1256 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
14:25 • 3576 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 34886 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 61416 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 54311 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 34225 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 29444 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 28246 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 40160 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
Германия инициирует новую программу «глубоких ударов» совместно с украинской оборонной промышленностью – Писториус

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Германия инициирует новую программу «глубоких ударов» и усиливает поддержку закупки дальнобойных дронов у украинской оборонной промышленности. Заключены контракты на 300 млн евро для поставки тысяч украинских дронов различных типов.

Германия инициирует новую программу «глубоких ударов» совместно с украинской оборонной промышленностью – Писториус

Германия инициирует новую программу "глубоких ударов" и усиливает поддержку закупки дронов большой дальности совместно с украинской оборонной промышленностью, в рамках которой будет заключен ряд контрактов с украинскими компаниями на общую сумму 300 млн евро. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на 30-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн"), передает УНН.

Подробности

"Мы расширяем возможности Украины по ослаблению российской военной машины в глубине страны, обеспечивая эффективную оборону. Германия инициирует новую программу "глубоких ударов" и усиливает поддержку закупки дронов большой дальности совместно с украинской оборонной промышленностью. В рамках этой инициативы мы заключаем ряд контрактов с украинскими предприятиями на общую сумму 300 млн евро. Эти контракты предусматривают поставку нескольких тысяч дронов большой дальности различных типов украинского производства. Они являются гибкими и включают возможность увеличения объемов поставок", - сказал Писториус.

Он добавил, что Германия призывает всех партнеров присоединиться к этой инициативе.

Напомним

Великобритания профинансирует и произведет тысячи дальнобойных дронов для Украины. Их доставку Соединенное Королевство также берет на себя.

Павел Башинский

ЭкономикаНовости Мира
Контактная группа по вопросам обороны Украины
Борис Писториус
Великобритания
Германия
Украина