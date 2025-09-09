Германия инициирует новую программу «глубоких ударов» совместно с украинской оборонной промышленностью – Писториус
Германия инициирует новую программу «глубоких ударов» и усиливает поддержку закупки дальнобойных дронов у украинской оборонной промышленности. Заключены контракты на 300 млн евро для поставки тысяч украинских дронов различных типов.
Германия инициирует новую программу "глубоких ударов" и усиливает поддержку закупки дронов большой дальности совместно с украинской оборонной промышленностью, в рамках которой будет заключен ряд контрактов с украинскими компаниями на общую сумму 300 млн евро. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на 30-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн"), передает УНН.
Подробности
"Мы расширяем возможности Украины по ослаблению российской военной машины в глубине страны, обеспечивая эффективную оборону. Германия инициирует новую программу "глубоких ударов" и усиливает поддержку закупки дронов большой дальности совместно с украинской оборонной промышленностью. В рамках этой инициативы мы заключаем ряд контрактов с украинскими предприятиями на общую сумму 300 млн евро. Эти контракты предусматривают поставку нескольких тысяч дронов большой дальности различных типов украинского производства. Они являются гибкими и включают возможность увеличения объемов поставок", - сказал Писториус.
Он добавил, что Германия призывает всех партнеров присоединиться к этой инициативе.
Великобритания профинансирует и произведет тысячи дальнобойных дронов для Украины. Их доставку Соединенное Королевство также берет на себя.