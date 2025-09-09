Німеччина ініціює нову програму "глибоких ударів" разом із українською оборонною промисловістю - Пісторіус

Німеччина ініціює нову програму "глибоких ударів" і посилює підтримку закупівлі дронів великої дальності разом із українською оборонною промисловістю, в рамках якої буде укладено низку контрактів з українськими компаніями на загальну суму 300 млн євро. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на 30-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн"), передає УНН.

Деталі

"Ми розширюємо можливості України щодо послаблення російської військової машини у глибині країни, забезпечуючи ефективну оборону. Німеччина ініціює нову програму "глибоких ударів" і посилює підтримку закупівлі дронів великої дальності разом із українською оборонною промисловістю. В рамках цієї ініціативи ми укладаємо низку контрактів з українськими підприємствами на загальну суму 300 млн євро. Ці контракти передбачають постачання кількох тисяч дронів великої дальності різних типів українського виробництва. Вони є гнучкими та включають можливість збільшення обсягів поставок", - сказав Пісторіус.

Він додав, що Німеччина закликає усіх партнерів долучитися до цієї ініціативи.

Нагадаємо

Велика Британія профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України. Їх доставку Сполучене Королівство також бере на себе.