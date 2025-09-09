Німеччина ініціює нову програму "глибоких ударів" разом із українською оборонною промисловістю - Пісторіус

$41.250.03
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
15:59 • 796 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
14:25 • 3350 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 34770 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 61228 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 54206 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 34169 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 29422 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 28220 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 40128 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 38065 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 28969 перегляди
Удари по нафтопереробних заводах рф сприяють прибутковості відповідної галузі у США - Reuters9 вересня, 08:15 • 8390 перегляди
Порошенко ставить рекорди в збагаченні – лише за серпень задекларував майже 1 млрд: до війни він таку суму заробляв за 6 років12:18 • 9894 перегляди
Відзавтра українцям на ТОТ, які не отримали паспорти рф, загрожує примусова депортація - ЦПД12:18 • 6128 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
15:59 • 796 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 38117 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 61228 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 54206 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 58619 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 29007 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 30643 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 29547 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 98703 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 55475 перегляди
Німеччина ініціює нову програму "глибоких ударів" разом із українською оборонною промисловістю - Пісторіус

Київ • УНН

Німеччина ініціює нову програму "глибоких ударів" та посилює підтримку закупівлі дронів великої дальності з українською оборонною промисловістю. Укладено контракти на 300 млн євро для постачання тисяч українських дронів різних типів.

Німеччина ініціює нову програму "глибоких ударів" разом із українською оборонною промисловістю - Пісторіус

Німеччина ініціює нову програму "глибоких ударів" і посилює підтримку закупівлі дронів великої дальності разом із українською оборонною промисловістю, в рамках якої буде укладено низку контрактів з українськими компаніями на загальну суму 300 млн євро. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на 30-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн"), передає УНН.

Деталі

"Ми розширюємо можливості України щодо послаблення російської військової машини у глибині країни, забезпечуючи ефективну оборону. Німеччина ініціює нову програму "глибоких ударів" і посилює підтримку закупівлі дронів великої дальності разом із українською оборонною промисловістю. В рамках цієї ініціативи ми укладаємо низку контрактів з українськими підприємствами на загальну суму 300 млн євро. Ці контракти передбачають постачання кількох тисяч дронів великої дальності різних типів українського виробництва. Вони є гнучкими та включають можливість збільшення обсягів поставок", - сказав Пісторіус.

Він додав, що Німеччина закликає усіх партнерів долучитися до цієї ініціативи.

Нагадаємо

Велика Британія профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України. Їх доставку Сполучене Королівство також бере на себе.

Павло Башинський

ЕкономікаНовини Світу
Контактна група з питань оборони України
Борис Пісторіус
Велика Британія
Німеччина
Україна