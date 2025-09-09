Лондон профінансує тисячі далекобійних дронів для України – міністр оборони Британії
Велика Британія профінансує, виготовить та доставить тисячі далекобійних ударних дронів для України протягом наступних 12 місяців.
Велика Британія профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України. Їх доставку Сполучене Королівство також бере на себе. Про це заявив міністр оборони країни Джон Гілі на 30-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн), повідомляє УНН.
Протягом наступних 12 місяців Велика Британія профінансує тисячі далекобійних ударних дронів, які ми виготовимо у Великій Британії та доставимо в Україну
Джон Гілі співголовує на черговому засіданні у форматі "Рамштайн" разом зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом.
"Разом із міністрами оборони Великої Британії Джоном Гілі та Німеччини Борисом Пісторіусом скоординували порядок денний засідання у форматі Рамштайн", - написав Шмигаль.