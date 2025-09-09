Лондон профінансує тисячі далекобійних дронів для України – міністр оборони Британії

$41.250.03
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
15:59 • 3860 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
14:25 • 4792 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 35546 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 62390 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 54896 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 34458 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 29515 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 28342 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 40264 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
Популярнi новини
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
Удари по нафтопереробних заводах рф сприяють прибутковості відповідної галузі у США - Reuters
Порошенко ставить рекорди в збагаченні – лише за серпень задекларував майже 1 млрд: до війни він таку суму заробляв за 6 років
Відзавтра українцям на ТОТ, які не отримали паспорти рф, загрожує примусова депортація - ЦПД
Публікації
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
15:59 • 3838 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 39138 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 62380 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 54892 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 59109 перегляди
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Лондон профінансує тисячі далекобійних дронів для України – міністр оборони Британії

Київ • УНН

 • 1058 перегляди

Велика Британія профінансує, виготовить та доставить тисячі далекобійних ударних дронів для України протягом наступних 12 місяців.

Лондон профінансує тисячі далекобійних дронів для України – міністр оборони Британії

Велика Британія профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України. Їх доставку Сполучене Королівство також бере на себе. Про це заявив міністр оборони країни Джон Гілі на 30-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн), повідомляє УНН.

Протягом наступних 12 місяців Велика Британія профінансує тисячі далекобійних ударних дронів, які ми виготовимо у Великій Британії та доставимо в Україну 

- сказав Гілі, відкриваючи засідання у форматі "Рамштайн" у вівторок.

Джон Гілі співголовує на черговому засіданні у форматі "Рамштайн" разом зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

Доповнення

Міністр оборони України Денис Шмигаль разом із колегами з Британії та Німеччини - Джоном Гілі та Борисом Пісторіусом - скоординували порядок денний засідання у форматі Рамштайн.

"Разом із міністрами оборони Великої Британії Джоном Гілі та Німеччини Борисом Пісторіусом скоординували порядок денний засідання у форматі Рамштайн", - написав Шмигаль.

Павло Зінченко

Джон Гілі
Борис Пісторіус
Велика Британія
Німеччина
Україна
Денис Шмигаль