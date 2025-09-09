$41.250.03
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 33743 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 59904 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 53163 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 33474 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 29140 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 27942 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 39891 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 58177 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 29311 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
Теги
Авторы
Лондон профинансирует тысячи дальнобойных дронов для Украины – министр обороны Британии

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Великобритания профинансирует, изготовит и доставит тысячи дальнобойных ударных дронов для Украины в течение следующих 12 месяцев.

Лондон профинансирует тысячи дальнобойных дронов для Украины – министр обороны Британии

Великобритания профинансирует и произведет тысячи дальнобойных дронов для Украины. Их доставку Соединенное Королевство также берет на себя. Об этом заявил министр обороны страны Джон Хили на 30-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн"), сообщает УНН.

В течение следующих 12 месяцев Великобритания профинансирует тысячи дальнобойных ударных дронов, которые мы изготовим в Великобритании и доставим в Украину 

- сказал Хили, открывая заседание в формате "Рамштайн" во вторник.

Джон Хили сопредседательствует на очередном заседании в формате "Рамштайн" вместе со своим немецким коллегой Борисом Писториусом.

Дополнение

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль вместе с коллегами из Великобритании и Германии - Джоном Хили и Борисом Писториусом - скоординировали повестку дня заседания в формате Рамштайн.

"Вместе с министрами обороны Великобритании Джоном Хили и Германии Борисом Писториусом скоординировали повестку дня заседания в формате Рамштайн", - написал Шмыгаль.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Джон Хили
Борис Писториус
Великобритания
Германия
Украина
Денис Шмыгаль