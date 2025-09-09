Лондон профинансирует тысячи дальнобойных дронов для Украины – министр обороны Британии
Великобритания профинансирует и произведет тысячи дальнобойных дронов для Украины. Их доставку Соединенное Королевство также берет на себя. Об этом заявил министр обороны страны Джон Хили на 30-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн"), сообщает УНН.
В течение следующих 12 месяцев Великобритания профинансирует тысячи дальнобойных ударных дронов, которые мы изготовим в Великобритании и доставим в Украину
Джон Хили сопредседательствует на очередном заседании в формате "Рамштайн" вместе со своим немецким коллегой Борисом Писториусом.
Дополнение
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль вместе с коллегами из Великобритании и Германии - Джоном Хили и Борисом Писториусом - скоординировали повестку дня заседания в формате Рамштайн.
"Вместе с министрами обороны Великобритании Джоном Хили и Германии Борисом Писториусом скоординировали повестку дня заседания в формате Рамштайн", - написал Шмыгаль.