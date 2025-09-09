Міністри оборони України, Британії та Німеччини скоординували порядок денний Рамштайну
Міністр оборони України Денис Шмигаль та його колеги з Британії й Німеччини узгодили порядок денний засідання у форматі Рамштайн. Шмигаль подякував партнерам за підтримку та співорганізацію заходу.
Міністр оборони України подякував Великій Британії та Німеччині за співорганізацію заходу, США за започаткування формату й усім партнерам, які доєдналися.
Уся ця підтримка багато важить для нас, для нашої стійкості та можливості стримувати російського агресора
Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч у форматі "Рамштайн" та очікування нових пакетів підтримки від партнерів.