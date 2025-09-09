$41.250.03
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
9 вересня, 07:55 • 32484 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогін
9 вересня, 07:10 • 58307 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
9 вересня, 07:01 • 51874 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості
9 вересня, 06:31 • 32654 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 28830 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 27661 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 39685 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 57632 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану
8 вересня, 12:50 • 29230 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
Міністри оборони України, Британії та Німеччини скоординували порядок денний Рамштайну

Київ • УНН

 • 264 перегляди

Міністр оборони України Денис Шмигаль та його колеги з Британії й Німеччини узгодили порядок денний засідання у форматі Рамштайн. Шмигаль подякував партнерам за підтримку та співорганізацію заходу.

Міністри оборони України, Британії та Німеччини скоординували порядок денний Рамштайну

Міністр оборони України Денис Шмигаль разом із колегами з Британії та Німеччини - Джоном Гілі та Борисом Пісторіусом -  скоординували порядок денний засідання у форматі Рамштайн, передає УНН.

Разом із міністрами оборони Великої Британії Джоном Гілі та Німеччини Борисом Пісторіусом скоординували порядок денний засідання у форматі Рамштайн 

- написав Шмигаль.

Міністр оборони України подякував Великій Британії та Німеччині за співорганізацію заходу, США за започаткування формату й усім партнерам, які доєдналися.

Уся ця підтримка багато важить для нас, для нашої стійкості та можливості стримувати російського агресора 

- резюмував Шмигаль.

Шмигаль прибув до Лондона на засідання "Рамштайну"09.09.25, 12:41 • 2606 переглядiв

Раніше

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч у форматі "Рамштайн" та очікування нових пакетів підтримки від партнерів. 

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
