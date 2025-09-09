Шмигаль прибув до Лондона на засідання "Рамштайну"

$41.250.03
Ексклюзив
07:55 • 23037 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу ще два газогони Photo
Ексклюзив
07:10 • 31739 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:01 • 29809 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
06:31 • 19777 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 19073 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 22922 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 35561 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 47009 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 28332 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 49165 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Популярнi новини
Українців у Польщі чекають штрафи за керування авто: що змінюється з 1 жовтня9 вересня, 00:42 • 18389 перегляди
У Білій Церкві хлопець побив двох людей: поліція затримала зловмисникаPhoto9 вересня, 01:19 • 21019 перегляди
Заплатив мільйон доларів: репер Diddy був замовником вбивства Тупака Шакура9 вересня, 01:55 • 22687 перегляди
На ТОТ Запоріжжя окупанти погрожують криміналом за українські телевізійні антени - ЦНС9 вересня, 02:16 • 19400 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію07:22 • 16916 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію07:22 • 17449 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона

Ексклюзив

07:10 • 31779 перегляди
Ексклюзив
07:10 • 31779 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості

Ексклюзив

07:01 • 29851 перегляди
Ексклюзив
07:01 • 29851 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 47026 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 39235 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 13092 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 23741 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 23082 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 91721 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 49486 перегляди
Шмигаль прибув до Лондона на засідання "Рамштайну"

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Міністр оборони Денис Шмигаль прибув до Лондона на засідання Контактної групи з питань оборони України. Ключовим завданням є забезпечення безперебійної військової та фінансової допомоги Україні, посилення ППО та розвиток спільних виробництв ОПК.

Шмигаль прибув до Лондона на засідання "Рамштайну"

Міністр оборони Денис Шмигаль прибув до Лондона на засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

Командою Міністерства оборони прибули в Лондон на засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн"

- йдеться у повідомленні.

За його словами, ключовим завданням є забезпечити безперебійну військову та фінансову допомогу Україні, посилення ППО та розвиток спільних виробництв ОПК.

"Задля цього проведемо низку перемовин з урядовцями країн-партнерів, а також із приватними виробниками", - підкреслив очільник Міноборони.

Шмигаль додав:"Очікуємо на посилення підтримки й започаткування нових проєктів задля зміцнення безпеки України та всієї Європи".

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
