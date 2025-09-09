Шмигаль прибув до Лондона на засідання "Рамштайну"
Київ • УНН
Міністр оборони Денис Шмигаль прибув до Лондона на засідання Контактної групи з питань оборони України. Ключовим завданням є забезпечення безперебійної військової та фінансової допомоги Україні, посилення ППО та розвиток спільних виробництв ОПК.
Міністр оборони Денис Шмигаль прибув до Лондона на засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.
Командою Міністерства оборони прибули в Лондон на засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн"
За його словами, ключовим завданням є забезпечити безперебійну військову та фінансову допомогу Україні, посилення ППО та розвиток спільних виробництв ОПК.
"Задля цього проведемо низку перемовин з урядовцями країн-партнерів, а також із приватними виробниками", - підкреслив очільник Міноборони.
Шмигаль додав:"Очікуємо на посилення підтримки й започаткування нових проєктів задля зміцнення безпеки України та всієї Європи".
