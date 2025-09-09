Шмыгаль прибыл в Лондон на заседание "Рамштайна"
Министр обороны Денис Шмыгаль прибыл в Лондон на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Ключевой задачей является обеспечение бесперебойной военной и финансовой помощи Украине, усиление ПВО и развитие совместных производств ОПК.
Министр обороны Денис Шмыгаль прибыл в Лондон на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.
Командой Министерства обороны прибыли в Лондон на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн"
По его словам, ключевой задачей является обеспечение бесперебойной военной и финансовой помощи Украине, усиление ПВО и развитие совместных производств ОПК.
"Для этого проведем ряд переговоров с чиновниками стран-партнеров, а также с частными производителями", - подчеркнул глава Минобороны.
Шмыгаль добавил: "Ожидаем усиления поддержки и начала новых проектов для укрепления безопасности Украины и всей Европы".
