Эксклюзив
07:55 • 23388 просмотра
В россии в результате взрывов выведены из строя еще два газопроводаPhoto
Эксклюзив
07:10 • 32372 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:01 • 30370 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
06:31 • 20105 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 19323 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 23033 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 35660 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 47263 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 28345 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 49185 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Шмыгаль прибыл в Лондон на заседание "Рамштайна"

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Министр обороны Денис Шмыгаль прибыл в Лондон на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Ключевой задачей является обеспечение бесперебойной военной и финансовой помощи Украине, усиление ПВО и развитие совместных производств ОПК.

Шмыгаль прибыл в Лондон на заседание "Рамштайна"

Министр обороны Денис Шмыгаль прибыл в Лондон на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Командой Министерства обороны прибыли в Лондон на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн"

- говорится в сообщении.

По его словам, ключевой задачей является обеспечение бесперебойной военной и финансовой помощи Украине, усиление ПВО и развитие совместных производств ОПК.

"Для этого проведем ряд переговоров с чиновниками стран-партнеров, а также с частными производителями", - подчеркнул глава Минобороны.

Шмыгаль добавил: "Ожидаем усиления поддержки и начала новых проектов для укрепления безопасности Украины и всей Европы".

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
«Коалиция желающих»
Министерство обороны Украины
Европа
Украина
Денис Шмыгаль
Лондон