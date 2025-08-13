Следующий "Рамштайн" состоится в сентябре - Минобороны

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") состоится в сентябре, подготовка к встрече уже обсуждается, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в среду в Telegram, пишет УНН.

Подготовку к следующей встрече в формате "Рамштайн" обсудили во время телефонного разговора с Министром обороны Великобритании Джоном Хили. Заседание состоится уже в сентябре. Скоординировали основные позиции