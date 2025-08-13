$41.430.02
13:12 • 3984 просмотра
Трамп проводит переговоры с Зеленским и европейскими лидерами перед встречей с путиным - СМИ
Эксклюзив
12:02 • 11614 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 20472 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 39904 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 25360 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 43156 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 54324 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 33262 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 69152 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 83847 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Следующий "Рамштайн" состоится в сентябре - Минобороны

Киев • УНН

 • 1722 просмотра

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн") состоится в сентябре. Украина и Великобритания обсудили подготовку к встрече и развитие совместных производств.

Следующий "Рамштайн" состоится в сентябре - Минобороны

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") состоится в сентябре, подготовка к встрече уже обсуждается, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в среду в Telegram, пишет УНН.

Подготовку к следующей встрече в формате "Рамштайн" обсудили во время телефонного разговора с Министром обороны Великобритании Джоном Хили. Заседание состоится уже в сентябре. Скоординировали основные позиции

состоится - написал Шмыгаль.

Он поблагодарил Британию "за активную подготовку и организацию встречи".

"Говорили также о развитии совместных производств и реализации двусторонних проектов в сфере ОПК. Ожидаем, что Великобритания будет играть важную роль в новом механизме США и НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL)", - отметил Шмыгаль.

Министр обороны выразил благодарность британским партнерам за "высокий уровень поддержки и вовлеченность в укрепление безопасности Украины и Европы".

Обслуживание F-16 и новая инициатива от США: Шмыгаль объявил ключевые решения партнеров на «Рамштайне»21.07.25, 18:44 • 4107 просмотров

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Джон Хили
НАТО
Великобритания
Соединённые Штаты
Украина
Денис Шмыгаль