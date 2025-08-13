Следующий "Рамштайн" состоится в сентябре - Минобороны
Киев • УНН
Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн") состоится в сентябре. Украина и Великобритания обсудили подготовку к встрече и развитие совместных производств.
Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") состоится в сентябре, подготовка к встрече уже обсуждается, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в среду в Telegram, пишет УНН.
Подготовку к следующей встрече в формате "Рамштайн" обсудили во время телефонного разговора с Министром обороны Великобритании Джоном Хили. Заседание состоится уже в сентябре. Скоординировали основные позиции
Он поблагодарил Британию "за активную подготовку и организацию встречи".
"Говорили также о развитии совместных производств и реализации двусторонних проектов в сфере ОПК. Ожидаем, что Великобритания будет играть важную роль в новом механизме США и НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL)", - отметил Шмыгаль.
Министр обороны выразил благодарность британским партнерам за "высокий уровень поддержки и вовлеченность в укрепление безопасности Украины и Европы".
Обслуживание F-16 и новая инициатива от США: Шмыгаль объявил ключевые решения партнеров на «Рамштайне»21.07.25, 18:44 • 4107 просмотров