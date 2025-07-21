Обслуживание F-16 и новая инициатива от США: Шмыгаль объявил ключевые решения партнеров на «Рамштайне»

Среди ключевых решений партнеров по итогам заседания в формате "Рамштайн", в частности, инициирование США нового механизма совместно с НАТО, что позволит европейским странам закупать американское вооружение для Украины и подготовка Швецией нового пакета со средствами ПВО, артиллерией и техникой для Украины. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает УНН.

Во время заседания в формате "Рамштайн" получили важный сигнал: свободный мир – на стороне Украины и мира. Вместе с партнерами сосредоточились на главном – укреплении оборонного потенциала украинской армии - написал Шмыгаль.

Министр обороны отметил, что это уже 29-я встреча в формате, который остается ключевой платформой для координации международной помощи.

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Также министр перечислил ключевые решения партнеров:

США инициирует новый механизм совместно с НАТО, что позволит европейским странам закупать американское вооружение для Украины. Европейские уже заявили о готовности присоединиться к финансированию. Обсудили конкретный механизм работы этой инициативы. Германия присоединится к инициативе по передаче Украине пяти систем противовоздушной обороны Patriot, которые должны вскоре поступить в Украину;

Германия – передает более 200 000 снарядов для систем Gepard, а также финансирует закупку украинских дальнобойных дронов;

Канада – продолжит участие в финансировании украинского ОПК через «датскую модель» и выделяет 20 млн канадских долларов на обслуживание украинских танков;

Нидерланды – предоставляют 200 млн евро на дроны-перехватчики и 125 млн евро на обслуживание самолетов F-16;

Норвегия – в 2025 году в общей сложности выделили 1 млрд евро на закупку дронов, из них 400 млн – на закупку у украинского ОПК;

Швеция – готовит новый пакет со средствами ПВО, артиллерией и техникой.

Сегодняшний "Рамштайн", который организовали министр обороны Великобритании Джон Хили и министр обороны Германии Борис Писториус, объединил 52 страны и организации - сообщил Шмыгаль.

По его словам, среди участников – Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, министр обороны США Пит Хэгсет, командующий Европейским командованием ВС США и Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, Высокий представитель ЕС Кая Каллас.

В украинскую делегацию вошли Секретарь СНБО Рустем Умеров, Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, начальник Генерального штаба генерал-майор Андрей Гнатов, начальник ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов, первый заместитель министра обороны Сергей Боев и другие представители сектора безопасности и обороны.

Искренне благодарю каждую страну, которая поддерживает Украину в рамках формата "Рамштайн". Особо благодарен США – инициатору создания этой платформы в апреле 2022 года, а также Великобритании и Германии – за лидерство в Контактной группе. Продолжаем работать с партнерами. Усиливаем армию и приближаем справедливый и длительный мир - добавил Шмыгаль.

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