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Financial Times
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MIM-104 Patriot
Ми-8

Германия планирует предоставить Украине две дополнительные системы Patriot - Писториус

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Германия предоставит Украине две дополнительные системы Patriot, которые будут развернуты в ближайшие дни. Также будет профинансирована закупка дальнобойных беспилотников украинского производства.

Германия планирует предоставить Украине две дополнительные системы Patriot - Писториус

Германия намерена поддержать Украину двумя дополнительными системами Patriot. Первые системы будут переданы ВСУ в ближайшие дни и могут быть развернуты немедленно. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает УНН со ссылкой на NTV.

По словам Писториуса, Украине нужно пять дополнительных систем Patriot для защиты от российских авиаударов.

Он заявил на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, что Германия поможет обеспечить скорейшее получение Украиной этого крайне необходимого оружия, заявил Писториус. Германия намерена поддержать Украину двумя дополнительными системами Patriot.

Кроме того, по словам Писториуса, будет профинансирована закупка дальнобойных беспилотников украинского производства.

Они уничтожают российские самолеты, беспилотники и ракеты на земле, прежде чем они смогут создать угрозу для Украины, ее городов или инфраструктуры 

- сказал Писториус.

Также он сделал заявление о системах ПВО.

Первые системы, финансируемые Германией, будут переданы украинским Вооруженным силам в ближайшие дни и могут быть развернуты немедленно 

– отметил Писториус.

Дополнение

Писториус сообщал, что договорился с главой Пентагона Питом Гегсетом, что Германия присоединится к предоставлению пяти крайне необходимых Украине систем Patriot.

17 июля сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас обсуждаются детали того, как организовать доставку "Patriot" в Украину за короткий промежуток времени, однако это вопрос не часов, а дней и недель.

Командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал ВВС США Алексус Гринкевич заявлял, что подготовка к быстрой переброске дополнительных комплексов ПВО Patriot Украине продолжается.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Пентагон
НАТО
MIM-104 Patriot
Фридрих Мерц
Борис Писториус
Германия
Украина
Tesla
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