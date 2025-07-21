Пісторіус заявив про домовленість з головою Пентагону: Німеччина приєднається до постачання 5 необхідних Україні Patriot

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, який сьогодні бере участь у засідання Контактної групи з питань оборони України, повідомив, що домовився з головою Пентагону Пітом Гегсетом, що Німеччина приєднається до надання п'яти вкрай необхідних Україні систем Patriot, повідомляє CGTN Europe, пише УНН.

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"Німеччина надасть додаткові системи протиповітряної оборони та необхідні боєприпаси. Більше того, під час моєї поїздки до Вашингтона минулого тижня я домовився з Пітом Гегсетом, що Німеччина приєднається до постачання п'яти вкрай необхідних систем Patriot якомога швидше", - повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Нагадаємо

Адміністрація Трампа, за даними ЗМІ, посунула Німеччину поперед Швейцарії у постачанні наступних систем ППО Patriot з виробничої лінії, що відкриває шлях для Берліна до відправки двох вже наявних ракет Patriot в Україну.

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