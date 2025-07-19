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The Times

США переглядають поставки зброї, щоб вивільнити більше Patriot для України - WSJ

Київ • УНН

 • 4362 перегляди

Адміністрація Трампа переглядає графік передачі систем ППО Patriot, щоб Німеччина могла оперативно передати два комплекси Україні. США прискорять постачання зброї союзникам, які передають свої запаси Україні.

США переглядають поставки зброї, щоб вивільнити більше Patriot для України - WSJ

Адміністрація президента США Дональда Трампа переглядає графік передачі систем ППО Patriot, щоб дати змогу Німеччині оперативно передати два комплекси Україні. За цією схемою допомоги союзники передають свою зброю зараз, а потім отримують заміну зі США, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Адміністрація Трампа посунула Німеччину поперед Швейцарії у постачанні наступних систем ППО Patriot з виробничої лінії, що відкриває шлях для Берліна до відправки двох вже наявних ракет Patriot в Україну

- повідомляють три американські чиновники.

Деталі

Як ідеться у публікації, протягом наступного тижня, імовірно, "буде укладено більше угод між США та їхніми союзниками щодо вивільнення додаткової зброї".

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У понеділок міністр оборони США Піт Гегсет має сконтактувати з іншими керівниками оборонних відомств НАТО, щоб обговорити допомогу Києву, пише видання. Окрему зустріч у середу за участю країн, які володіють Patriot, проведе генерал Алексус Гринкевич, Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та начальник Європейського командування.

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"Терміни для нового виробництва - це роки, але Україні потрібні ці можливості зараз", - сказала Аліна Полякова, голова аналітичного Центру аналізу європейської політики.

"Оскільки нові країни погоджуються на відправку Patriot зі своїх арсеналів до України, адміністрація Трампа ще більше перерозподілить заплановані майбутні постачання, надаючи пріоритет цим союзникам", повідомив WSJ високопоставлений чиновник США.

"Адміністрація Трампа прагне домовитися про індивідуальні угоди з членами Організації Північноатлантичного договору щодо купівлі зброї для України", за словами високопосадовця США.

Міністерство оборони США, як вказано, контролюватиме ці зусилля. Ці угоди, як вказано, виходитимуть за межі Patriot і включатимуть наступальну та оборонну зброю, яку країни НАТО нададуть Україні, а потім викуплять у США.

WSJ підкреслює, що зокрема обіцянка США швидко замінити німецькі Patriot (американськими - ред.) - це перший випадок, коли Пентагон сприяє постачанням зброї Україні з того часу, як Трамп оголосив на початку цього місяця, що він виступає за відправку більшої кількості озброєння.

Але цей крок, зазначає видання, також підкреслив труднощі з постачанням Patriot та іншої зброї Україні, на тлі того, як оборонні виробничі лінії на Заході намагаються встигати за зверненнями України про допомогу в захисті своїх міст та сил на передовій від посилення російських ракетних атак та атак безпілотників.

Доповнення

Наразі Україна має лише кілька систем Patriot, подарованих США та іншими країнами, і шукає більше, щоб відбити російські атаки. Кожен Patriot, який будується RTX, раніше Raytheon, складається з кількох пускових установок, радара, елемента командування та управління та ракет-перехоплювачів.

"Німеччина, Норвегія, Данія, Нідерланди, Швеція, Велика Британія, Канада та Фінляндія вже зобов'язалися підтримати цю ініціативу", - заявив представник НАТО.

Інші європейські країни можуть приєднатися до допомоги Україні, як тільки деталі плану будуть узгоджені, за словами кількох високопоставлених європейських чиновників.

Швейцарія отримає системи пізніше: США змінюють графік постачання Patriot на користь України17.07.25, 18:46 • 8658 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Міністерство оборони США
Пентагон
НАТО
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Фінляндія
Данія
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Велика Британія
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