Україна отримає Patriot від Німеччини не раніше ніж через пів року - ЗМІ

Німеччина планує передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot, однак її поставка та введення в експлуатацію очікуються не раніше ніж через 6–8 місяців. Про це повідомляє німецьке видання Bild з посиланням на джерела в уряді країни, передає УНН.

За початковим планом, США мали передати Україні частину своїх запасів систем ППО, а Німеччина мала покрити витрати на їхнє поповнення. Проте президент США Дональд Трамп відмовився передавати системи з армійських резервів. Внаслідок цього європейським країнам доводиться самостійно виділяти техніку зі своїх запасів та замовляти їхню заміну у виробників США - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лише фінансування закупівлі зброї для України не вирішує проблему. Європейським країнам доводиться вдаватися до використання власних запасів та оформлювати замовлення на їхнє поповнення у виробників зі США.

Видання повідомляє, що в Європі наразі існує дефіцит систем протиповітряної оборони. Переговори про те, хто та як може підтримати Україну, тривають вже кілька днів у закритому форматі.

Згідно з останніми даними, Швейцарія опинилася нижче в черзі на отримання систем Patriot, а перша одиниця цих комплексів, оплачена Німеччиною, буде направлена безпосередньо в Україну. Водночас система ще перебуває у виробництві американської компанії Raytheon і буде готова до передачі не раніше ніж через півроку - вісім місяців.

Нагадаємо

У понеділок, 14 липня, Трамп оголосив про угоду з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, згідно з якою європейські країни НАТО купуватимуть американську зброю, зокрема передові системи Patriot, та передаватимуть її Києву.

США розглядають можливість продажу систем ППО Patriot зі своїх запасів для України. Це відбувається в рамках нового плану Дональда Трампа, за яким європейські союзники закуповуватимуть американське озброєння для Києва.

Командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив про підготовку до швидкого перекидання додаткових комплексів ППО Patriot Україні. Він зазначив, що працює над цим питанням дуже тісно з німцями, незважаючи на попередні заяви Німеччини про відсутність інформації щодо поточних поставок.

За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, доставка систем Patriot в Україну обговорюється, але займе дні або тижні. США також переглянули графік постачання Patriot, щоб прискорити підтримку України.