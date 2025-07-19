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Украина получит Patriot от Германии не раньше чем через полгода - СМИ

Киев • УНН

 • 1270 просмотра

Германия планирует передать Украине систему ПВО Patriot, которая сейчас производится компанией Raytheon. Поставка ожидается не раньше чем через 6-8 месяцев, поскольку система еще находится в производстве.

Украина получит Patriot от Германии не раньше чем через полгода - СМИ

Германия планирует передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot, однако ее поставка и ввод в эксплуатацию ожидаются не ранее чем через 6–8 месяцев. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на источники в правительстве страны, передает УНН.

По первоначальному плану, США должны были передать Украине часть своих запасов систем ПВО, а Германия должна была покрыть расходы на их пополнение. Однако президент США Дональд Трамп отказался передавать системы из армейских резервов. В результате европейским странам приходится самостоятельно выделять технику из своих запасов и заказывать их замену у производителей США.

- говорится в сообщении.

Отмечается, что только финансирование закупки оружия для Украины не решает проблему. Европейским странам приходится прибегать к использованию собственных запасов и оформлять заказы на их пополнение у производителей из США.

Издание сообщает, что в Европе сейчас существует дефицит систем противовоздушной обороны. Переговоры о том, кто и как может поддержать Украину, продолжаются уже несколько дней в закрытом формате.

Согласно последним данным, Швейцария оказалась ниже в очереди на получение систем Patriot, а первая единица этих комплексов, оплаченная Германией, будет направлена непосредственно в Украину. В то же время система еще находится в производстве американской компании Raytheon и будет готова к передаче не ранее чем через полгода - восемь месяцев.

Напомним

В понедельник, 14 июля, Трамп объявил о соглашении с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, согласно которому европейские страны НАТО будут покупать американское оружие, в частности передовые системы Patriot, и передавать его Киеву.

США рассматривают возможность продажи систем ПВО Patriot из своих запасов для Украины. Это происходит в рамках нового плана Дональда Трампа, по которому европейские союзники будут закупать американское вооружение для Киева.

Командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил о подготовке к быстрой переброске дополнительных комплексов ПВО Patriot Украине. Он отметил, что работает над этим вопросом очень тесно с немцами, несмотря на предыдущие заявления Германии об отсутствии информации относительно текущих поставок.

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, доставка систем Patriot в Украину обсуждается, но займет дни или недели. США также пересмотрели график поставок Patriot, чтобы ускорить поддержку Украины.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политика
Марк Рютте
Бильд
НАТО
Швейцария
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Германия
Соединённые Штаты
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