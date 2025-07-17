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Вашингтон готує передачу Patriot Україні через європейські закупівлі і розглядає продаж із власних запасів - Вітакер

Київ • УНН

 • 4562 перегляди

США розглядають можливість продажу систем ППО Patriot зі своїх запасів для України. Це відбувається в рамках нового плану Дональда Трампа, за яким європейські союзники закуповуватимуть американське озброєння для Києва.

Вашингтон готує передачу Patriot Україні через європейські закупівлі і розглядає продаж із власних запасів - Вітакер

Вашингтон розглядає можливість продажу систем ППО Patriot з власних запасів для потреб України в межах нового плану президента США Дональда Трампа. За домовленістю з генсеком НАТО Марком Рютте, європейські союзники США закуповуватимуть американське озброєння, щоб якнайшвидше передати його Києву. У США наголошують, що постачання мають відбутися "якнайшвидше", пише УНН із посиланням на WSJ.

Сполучені Штати прагнуть швидко постачати зброю Україні відповідно до плану президента Дональда Трампа щодо закупівлі зброї Європою та розглядають можливість продажу систем ППО Patriot з власних запасів 

- заявив у четвер посол Вашингтона при НАТО Метью Вітакер.

Зброя за планом Трампа

У понеділок, 14 липня, Трамп оголосив про угоду з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, згідно з якою європейські країни НАТО купуватимуть американську зброю, зокрема передові системи Patriot, та передаватимуть її Києву.

Ми всі поспішно працюємо, щоб сприяти цьому та завершити це, і, знаєте, я думаю, що справи насправді рухаються дуже швидко... Але я не можу підтвердити дату, коли все це буде завершено 

– сказав журналістам посол США при НАТО Метью Вітакер.

Європейські країни, зокрема Німеччина, Норвегія, Нідерланди, Данія та Швеція, висловили готовність придбати зброю для Києва.

Верховний головнокомандувач НАТО в Європі, генерал США Алексус Гринкевич, окремо заявив, що за цією схемою триває підготовка до постачання перших систем Patriot до України.

Ми вже перебуваємо на етапі підготовки до початку передачі першого траншу ракет Patriot 

– сказав Грінкевич на конференції в Німеччині.

Вітакер сказав, що "триває розмова" про те, чи продаватимуть Сполучені Штати ракети Patriot, які вже є у власних військових арсеналах.

Ми ніколи не збираємося ставити Сполучені Штати у стратегічно невигідне становище і збираємося забезпечити собі все необхідне. Водночас, я думаю, ми всі визнаємо відчайдушні потреби, які Україна зараз, негайно, потребує на полі бою та для захисту своїх міст 

– сказав він.

Інші запропоновані варіанти включають відправку європейськими країнами своїх систем до Києва зараз та можливість закупівлі заміни у Сполучених Штатах у пріоритетному порядку.

Угода укладена на тлі того, що союзники США нервово стежать за переглядом США розгортання своїх сил по всьому світу.

Вашингтон попередив, що може спробувати перевести сили та озброєння з Європи, щоб більше зосередитися на Китаї.

Вітакер сказав, що Сполучені Штати ведуть "щоденні переговори" з союзниками щодо цього процесу напередодні можливих оголошень у найближчі місяці.

Ми домовилися про відсутність несподіванок і прогалин у стратегічних рамках Європи. Я не думаю, що є багато тривоги. Я думаю, що є просто велике бажання знати, який у нас план, щоб можна було спланувати щось інше 

– сказав він.

Трамп анонсує 100% мита для рф, якщо за 50 днів не буде угоди про припинення вогню в Україні14.07.25, 18:24 • 77592 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаПолітика
Марк Рютте
НАТО
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Данія
Швеція
Норвегія
Німеччина
Нідерланди
Сполучені Штати Америки
Україна
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