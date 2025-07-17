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Вашингтон готовит передачу Patriot Украине через европейские закупки и рассматривает продажу из собственных запасов - Уитакер

Киев • УНН

 • 3968 просмотра

США рассматривают возможность продажи систем ПВО Patriot из своих запасов для Украины. Это происходит в рамках нового плана Дональда Трампа, по которому европейские союзники будут закупать американское вооружение для Киева.

Вашингтон готовит передачу Patriot Украине через европейские закупки и рассматривает продажу из собственных запасов - Уитакер

Вашингтон рассматривает возможность продажи систем ПВО Patriot из собственных запасов для нужд Украины в рамках нового плана президента США Дональда Трампа. По договоренности с генсеком НАТО Марком Рютте, европейские союзники США будут закупать американское вооружение, чтобы как можно быстрее передать его Киеву. В США отмечают, что поставки должны состояться "как можно быстрее", пишет УНН со ссылкой на WSJ.

Соединенные Штаты стремятся быстро поставлять оружие Украине в соответствии с планом президента Дональда Трампа по закупке оружия Европой и рассматривают возможность продажи систем ПВО Patriot из собственных запасов 

- заявил в четверг посол Вашингтона при НАТО Мэтью Уитакер.

Оружие по плану Трампа

В понедельник, 14 июля, Трамп объявил о соглашении с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, согласно которому европейские страны НАТО будут покупать американское оружие, в частности передовые системы Patriot, и передавать его Киеву.

Мы все поспешно работаем, чтобы способствовать этому и завершить это, и, знаете, я думаю, что дела на самом деле движутся очень быстро... Но я не могу подтвердить дату, когда все это будет завершено 

– сказал журналистам посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

Европейские страны, в частности Германия, Норвегия, Нидерланды, Дания и Швеция, выразили готовность приобрести оружие для Киева.

Верховный главнокомандующий НАТО в Европе, генерал США Алексус Гринкевич, отдельно заявил, что по этой схеме идет подготовка к поставке первых систем Patriot в Украину.

Мы уже находимся на этапе подготовки к началу передачи первого транша ракет Patriot 

– сказал Гринкевич на конференции в Германии.

Уитакер сказал, что "идет разговор" о том, будут ли Соединенные Штаты продавать ракеты Patriot, которые уже есть в собственных военных арсеналах.

Мы никогда не собираемся ставить Соединенные Штаты в стратегически невыгодное положение и собираемся обеспечить себе все необходимое. В то же время, я думаю, мы все признаем отчаянные потребности, которые Украина сейчас, немедленно, нуждается на поле боя и для защиты своих городов 

– сказал он.

Другие предложенные варианты включают отправку европейскими странами своих систем в Киев сейчас и возможность закупки замены у Соединенных Штатов в приоритетном порядке.

Соглашение заключено на фоне того, что союзники США нервно следят за пересмотром США развертывания своих сил по всему миру.

Вашингтон предупредил, что может попытаться перевести силы и вооружение из Европы, чтобы больше сосредоточиться на Китае.

Уитакер сказал, что Соединенные Штаты ведут "ежедневные переговоры" с союзниками по этому процессу в преддверии возможных объявлений в ближайшие месяцы.

Мы договорились об отсутствии неожиданностей и пробелов в стратегических рамках Европы. Я не думаю, что есть много тревоги. Я думаю, что есть просто большое желание знать, какой у нас план, чтобы можно было спланировать что-то другое 

– сказал он.

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Алена Уткина

Алена Уткина

Войнаполитика
Марк Рютте
НАТО
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Дания
Швеция
Норвегия
Германия
Нидерланды
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
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