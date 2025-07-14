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Трамп анонсирует 100% пошлины для РФ, если за 50 дней не будет соглашения о прекращении огня в Украине

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство Россией из-за войны в Украине. Он анонсировал введение 100% вторичных тарифов, если соглашение с Украиной не будет заключено в течение 50 дней.

Трамп анонсирует 100% пошлины для РФ, если за 50 дней не будет соглашения о прекращении огня в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень недоволен" Россией и анонсировал очень суровые тарифы, если не будет соглашения о прекращении огня с Украиной в течение 50 дней, передает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Президент США во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте повторил, что он "очень недоволен" Россией из-за войны в Украине.

"Мы собираемся ввести очень суровые тарифы, если не заключим соглашение в течение 50 дней", – говорит он.

Он называет их вторичными тарифами и говорит, что они будут 100%.

"Вы увидите, что будет происходить": Трамп заинтриговал заявлением о рф11.07.25, 18:10 • 4750 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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