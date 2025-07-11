"Вы увидите, что будет происходить": Трамп заинтриговал заявлением о рф

Президент США Дональд Трамп сделал заявление по россии и заинтриговал словами - "вы еще увидите, что будет происходить", передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Президент США признал факт удара по украинской больнице.

"Вы увидите, что будет происходить", - так он прокомментировал российские удары.

Кроме того, Трамп выразил растущее разочарование российским диктатором владимиром путиным и пообещал "важное заявление" в понедельник.

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Напомним

По данным Politico, президент США Дональд Трамп готов подписать законопроект о жестких санкциях против россии, но только при условии, что он изменится, чтобы предоставить ему больше контроля за введением ограничений.

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