"Вы увидите, что будет происходить": Трамп заинтриговал заявлением о рф
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп признал факт удара по украинской больнице и выразил разочарование российским диктатором. Он пообещал "важное заявление" в понедельник.
Президент США Дональд Трамп сделал заявление по россии и заинтриговал словами - "вы еще увидите, что будет происходить", передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Президент США признал факт удара по украинской больнице.
"Вы увидите, что будет происходить", - так он прокомментировал российские удары.
Кроме того, Трамп выразил растущее разочарование российским диктатором владимиром путиным и пообещал "важное заявление" в понедельник.
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Напомним
По данным Politico, президент США Дональд Трамп готов подписать законопроект о жестких санкциях против россии, но только при условии, что он изменится, чтобы предоставить ему больше контроля за введением ограничений.
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