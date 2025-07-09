Трамп готовий підписати закон про санкції проти рф, але є нюанс - Politico

Президент США Дональд Трамп готовий підписати законопроєкт про жорсткі санкції проти росії, але лише за умови, що він зміниться, щоб надати йому більше контролю за запровадженням обмежень. Про це повідомляє Politico з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника адміністрації Трампа, інформує УНН.

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За його словами, "концептуально існує підтримка" законопроєкту сенатора-республіканця Ліндсі Грема, але в документі має бути зафіксовано "те, що Білий дім вважає єдиними повноваженнями президента щодо контролю за зовнішньою політикою США".

Поточна версія підпорядковує рішення президента щодо зовнішньої політики мікроменеджменту з боку Конгресу через спільну процедуру резолюції про несхвалення. ... Це для нас неприйнятний варіант. Адміністрація не буде підпорядковуватися мікроменеджменту Конгресу щодо зовнішньої політики президента. Законопроєкт потребує повних повноважень щодо відмови від запроваджених санкцій - цитує видання співрозмовника.

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Автори додають, що "нова готовність Трампа взаємодіяти з Конгресом" щодо законопроєкту про санкції підкреслює його зростаюче розчарування російським диктатором володимиром путіним, який, за його словами, відхилив зусилля щодо переговорів про припинення кровопролиття в Україні.

"Зараз президент показав, що може домовлятися про що завгодно і будь-де, а путін змусив його виглядати дурнем", – сказав виданню один із республіканців, близький до Білого дому.

Нагадаємо

29 червня сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявляв, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтримає нові санкції проти росії.

На початку липня Трамп заявив, що обговорив із російським диктатором володимиром путіним санкції проти рф, і путін від них не в захваті.

2 липня повідомлялося, що Трамп зняв санкції з деяких російських компаній, серед них критично важливі.

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