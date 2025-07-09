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Трамп готов подписать закон о санкциях против РФ, но есть нюанс - Politico

Киев • УНН

 • 161 просмотра

Президент США Дональд Трамп готов подписать законопроект о жестких санкциях против России, если получит больше контроля над их введением. Администрация не примет микроменеджмент Конгресса по внешней политике.

Трамп готов подписать закон о санкциях против РФ, но есть нюанс - Politico

Президент США Дональд Трамп готов подписать законопроект о жестких санкциях против России, но только при условии, что он изменится, чтобы предоставить ему больше контроля над введением ограничений. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника администрации Трампа, информирует УНН.

Детали

По его словам, "концептуально существует поддержка" законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма, но в документе должно быть зафиксировано "то, что Белый дом считает единственными полномочиями президента по контролю за внешней политикой США".

Текущая версия подчиняет решения президента по внешней политике микроменеджменту со стороны Конгресса через совместную процедуру резолюции о неодобрении. ... Это для нас неприемлемый вариант. Администрация не будет подчиняться микроменеджменту Конгресса по внешней политике президента. Законопроект требует полных полномочий по отказу от введенных санкций

- цитирует издание собеседника.

Сенаторы США расследуют пятимесячную паузу Трампа в санкциях против РФ04.07.25, 01:02 • 80107 просмотров

Авторы добавляют, что "новая готовность Трампа взаимодействовать с Конгрессом" по законопроекту о санкциях подчеркивает его растущее разочарование российским диктатором Владимиром Путиным, который, по его словам, отклонил усилия по переговорам о прекращении кровопролития в Украине.

"Сейчас президент показал, что может договариваться о чем угодно и где угодно, а Путин заставил его выглядеть дураком", – сказал изданию один из республиканцев, близкий к Белому дому.

Напомним

29 июня сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявлял, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поддержит новые санкции против России.

В начале июля Трамп заявил, что обсудил с российским диктатором Владимиром Путиным санкции против РФ, и Путин от них не в восторге.

2 июля сообщалось, что Трамп снял санкции с некоторых российских компаний, среди них критически важные.

Поставки оружия в Украину и усиление санкций: Зеленский раскрыл детали встречи с Келлогом09.07.25, 21:25 • 9624 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Линдси Грэм
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
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