Поставки оружия в Украину и усиление санкций: Зеленский раскрыл детали встречи с Келлогом
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. Стороны обсудили поставки оружия, усиление ПВО и санкционное давление на россию, в частности вторичные санкции против покупателей российской нефти.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом, во время которой обсудили поставки оружия и усиление ПВО, а также усиление санкционного давления на Россию. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.
Содержательный разговор со спецпредставителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом. Поблагодарил за участие в Конференции по вопросам восстановления Украины: генерал возглавляет американскую делегацию. Обсудили поставки оружия и усиление ПВО. На фоне увеличения российских атак это один из приоритетов. Говорили и о закупке американского оружия, совместном оборонном производстве и локализации в Украине
Он отметил, что также обсудили усиление санкционного давления на россию.
Зеленский встретился со спецпосланником Трампа в Италии09.07.25, 19:01 • 919 просмотров
Понимаем, что нужны более жесткие ограничения против российской энергетики, и особенно вторичные санкции против покупателей российской нефти. Надеемся на движение законопроекта сенаторов Грэма и Блюменталя в Конгрессе США. Это то, что, бесспорно, может заставить Россию больше думать о мире
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Рим встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой. Обсудили возвращение украинских детей, которых принудительно вывезли в россию, евроинтеграцию, санкционное давление на рф, создание Специального трибунала по преступлению агрессии россии против Украины.