Поставки оружия в Украину и усиление санкций: Зеленский раскрыл детали встречи с Келлогом

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом, во время которой обсудили поставки оружия и усиление ПВО, а также усиление санкционного давления на Россию. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Содержательный разговор со спецпредставителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом. Поблагодарил за участие в Конференции по вопросам восстановления Украины: генерал возглавляет американскую делегацию. Обсудили поставки оружия и усиление ПВО. На фоне увеличения российских атак это один из приоритетов. Говорили и о закупке американского оружия, совместном оборонном производстве и локализации в Украине - сообщил Зеленский.

Он отметил, что также обсудили усиление санкционного давления на россию.

Зеленский встретился со спецпосланником Трампа в Италии

Понимаем, что нужны более жесткие ограничения против российской энергетики, и особенно вторичные санкции против покупателей российской нефти. Надеемся на движение законопроекта сенаторов Грэма и Блюменталя в Конгрессе США. Это то, что, бесспорно, может заставить Россию больше думать о мире - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Рим встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой. Обсудили возвращение украинских детей, которых принудительно вывезли в россию, евроинтеграцию, санкционное давление на рф, создание Специального трибунала по преступлению агрессии россии против Украины.