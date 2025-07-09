Зеленський зустрівся з Маттареллою: обговорили повернення українських дітей, санкції проти рф

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Риму зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою. Обговорили повернення українських дітей, яких примусово вивезли до росії, євроінтеграцію, санкційний тиск на рф, створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України. Про це Зеленський повідомив у Telegram, передає УНН.

Зустрівся в Римі з президентом Італії Серджо Маттареллою. Хороша та важлива розмова, яка підтверджує щиру дружбу між нашими народами. Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за допомогу нашій державі. Обговорили повернення українських дітей, яких примусово вивезли до росії, євроінтеграцію, санкційний тиск на рф, створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України. Закликав Італію ратифікувати відповідну угоду, щоб трибунал розпочав роботу якнайшвидше - повідомив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Риму зустрівся з італійським колегою, президентом Італії Серджо Маттареллою. Італійський лідер запевнив у незмінній дружбі України й Італії, а також підтримці у боротьбі проти російської агресії. А також висловив сподівання, що процес інтеграції України до ЄС пожвавиться.