Зеленский встретился с Маттареллой: обсудили возвращение украинских детей, санкции против рф

$41.850.05
49.060.03
ukenru
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах
14:59 • 38410 просмотра
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах
Эксклюзив
13:32 • 36539 просмотра
"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
13:09 • 46927 просмотра
Инфляция в Украине замедлилась до 14,3%. Фрукты подорожали, овощи - подешевели
Эксклюзив
12:49 • 85442 просмотра
Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений
Эксклюзив
9 июля, 11:55 • 51233 просмотра
Юрист об отборе главы БЭБ: проведение конкурсов не решило задачу создания прозрачной системы
9 июля, 09:54 • 106647 просмотра
Украина выиграла дело против рф в ЕСПЧ: о чем идет речь
9 июля, 09:36 • 55144 просмотра
Китайские граждане задержаны за попытку передачи секретных данных о ракетном комплексе "Нептун"
Эксклюзив
9 июля, 07:10 • 67877 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько людей погибло в Николаеве с начала войны
9 июля, 05:59 • 90395 просмотра
Над Украиной обезвредили 711 из рекордных 728 дронов, сбито семь из 7 запущенных рф крылатых ракет и шести "Кинжалов"
Эксклюзив
9 июля, 05:26 • 210926 просмотра
Таможенная война Трампа с ЕС: чем завершится и как это повлияет на Украину
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.5м/с
60%
742мм
Популярные новости
Мерц о войне рф против Украины: дипломатические средства исчерпаны9 июля, 08:28 • 90917 просмотра
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 108708 просмотра
Далеко не все «Кинжалы» захватчиков достигли своих целей – спикер Воздушных сил9 июля, 09:30 • 59661 просмотра
Обучение для детей военных: тонкости поступления, льготы и как получить компенсацию13:25 • 71246 просмотра
"Цены на лекарства не упали, аптеки в минусе": Сердюк объяснил последствия отмены маркетинговых договоров16:16 • 17924 просмотра
публикации
Defence City: кто получит льготы, а кто может оказаться за бортом17:25 • 8365 просмотра
В Украине активизировалась борьба с коррупцией: почему главную роль играют СБУ, ГБР, БЭБ, Нацпол и прокуратура, а не НАБУ17:01 • 12517 просмотра
"Цены на лекарства не упали, аптеки в минусе": Сердюк объяснил последствия отмены маркетинговых договоров16:16 • 19070 просмотра
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах14:59 • 38416 просмотра
Обучение для детей военных: тонкости поступления, льготы и как получить компенсацию13:25 • 72467 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Ким
Папа Лев XIV
Петр Порошенко
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Львовская область
Волынская область
Киевская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 109717 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 245902 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 427174 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 257599 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 367041 просмотра
Актуальное
Ми-8
MIM-104 Patriot
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Рейс 17 Malaysia Airlines

Зеленский встретился с Маттареллой: обсудили возвращение украинских детей, санкции против рф

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой в Риме. Обсуждались вопросы возвращения украинских детей, евроинтеграция, санкции против рф и создание Специального трибунала.

Зеленский встретился с Маттареллой: обсудили возвращение украинских детей, санкции против рф

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Рим встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой. Обсудили возвращение украинских детей, принудительно вывезенных в Россию, евроинтеграцию, санкционное давление на рф, создание Специального трибунала по преступлению агрессии россии против Украины. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Встретился в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой. Хороший и важный разговор, подтверждающий искреннюю дружбу между нашими народами. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за помощь нашему государству. Обсудили возвращение украинских детей, принудительно вывезенных в Россию, евроинтеграцию, санкционное давление на рф, создание Специального трибунала по преступлению агрессии россии против Украины. Призвал Италию ратифицировать соответствующее соглашение, чтобы трибунал начал работу как можно скорее

- сообщил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Рим встретился с итальянским коллегой, президентом Италии Серджо Маттареллой. Итальянский лидер заверил в неизменной дружбе Украины и Италии, а также поддержке в борьбе против российской агрессии. А также выразил надежду, что процесс интеграции Украины в ЕС ускорится.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Рим
Европейский Союз
Италия
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9