Зеленский встретился с Маттареллой: обсудили возвращение украинских детей, санкции против рф

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Рим встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой. Обсудили возвращение украинских детей, принудительно вывезенных в Россию, евроинтеграцию, санкционное давление на рф, создание Специального трибунала по преступлению агрессии россии против Украины. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Встретился в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой. Хороший и важный разговор, подтверждающий искреннюю дружбу между нашими народами. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за помощь нашему государству. Обсудили возвращение украинских детей, принудительно вывезенных в Россию, евроинтеграцию, санкционное давление на рф, создание Специального трибунала по преступлению агрессии россии против Украины. Призвал Италию ратифицировать соответствующее соглашение, чтобы трибунал начал работу как можно скорее - сообщил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Рим встретился с итальянским коллегой, президентом Италии Серджо Маттареллой. Итальянский лидер заверил в неизменной дружбе Украины и Италии, а также поддержке в борьбе против российской агрессии. А также выразил надежду, что процесс интеграции Украины в ЕС ускорится.