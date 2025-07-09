Зеленский встретился с Маттареллой: обсудили возвращение украинских детей, санкции против рф
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой в Риме. Обсуждались вопросы возвращения украинских детей, евроинтеграция, санкции против рф и создание Специального трибунала.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Рим встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой. Обсудили возвращение украинских детей, принудительно вывезенных в Россию, евроинтеграцию, санкционное давление на рф, создание Специального трибунала по преступлению агрессии россии против Украины. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.
Встретился в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой. Хороший и важный разговор, подтверждающий искреннюю дружбу между нашими народами. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за помощь нашему государству. Обсудили возвращение украинских детей, принудительно вывезенных в Россию, евроинтеграцию, санкционное давление на рф, создание Специального трибунала по преступлению агрессии россии против Украины. Призвал Италию ратифицировать соответствующее соглашение, чтобы трибунал начал работу как можно скорее
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Рим встретился с итальянским коллегой, президентом Италии Серджо Маттареллой. Итальянский лидер заверил в неизменной дружбе Украины и Италии, а также поддержке в борьбе против российской агрессии. А также выразил надежду, что процесс интеграции Украины в ЕС ускорится.