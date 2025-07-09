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Сподіваюся, переговори про вступ Києва до ЄС скоро почнуться - Маттарелла

Київ • УНН

 • 199 перегляди

Президент Італії Серджо Маттарелла зустрівся з Володимиром Зеленським у Римі, запевнивши у підтримці України та висловивши сподівання на швидкий початок переговорів щодо вступу до ЄС. Він наголосив, що безпека України пов'язана з безпекою Європи.

Сподіваюся, переговори про вступ Києва до ЄС скоро почнуться - Маттарелла

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Риму зустрівся з італійьким колегою, президентом Італії Серджо Маттареллою. Італійський лідер запевнив у незмінній дружбі України й Італії, а також підтримці у боротьбі проти російської агресії. А також висловив сподівання, що процес інтеграції України до ЄС пожвавиться. Про це УНН повідомляє з посиланням на італійське видання La Republica.

У нас з Україною щира та віддана дружба. Італія підтримує український народ 

- cказав Маттарелла.

Деталі

Він додав, що посилення жорстоких бомбардувань росією населення та громадянської інфраструктури зміцнює рішучість Італії підтримувати Київ, продовжуючи при цьому шукати всіх можливих можливостей для врегулювання цієї драматичної ситуації.

Згодом глава держави підтвердив свою підтримку вступу України до Європейського Союзу, висловивши надію на "швидкий початок переговорів".

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- наголосив італійський лідер.

Нагадаємо

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Лілія Набока

Лілія Набока

ПолітикаНовини Світу
Кір Стармер
Рим
Європейський Союз
Велика Британія
Італія
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
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