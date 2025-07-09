Сподіваюся, переговори про вступ Києва до ЄС скоро почнуться - Маттарелла

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Риму зустрівся з італійьким колегою, президентом Італії Серджо Маттареллою. Італійський лідер запевнив у незмінній дружбі України й Італії, а також підтримці у боротьбі проти російської агресії. А також висловив сподівання, що процес інтеграції України до ЄС пожвавиться. Про це УНН повідомляє з посиланням на італійське видання La Republica.

У нас з Україною щира та віддана дружба. Італія підтримує український народ - cказав Маттарелла.

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Він додав, що посилення жорстоких бомбардувань росією населення та громадянської інфраструктури зміцнює рішучість Італії підтримувати Київ, продовжуючи при цьому шукати всіх можливих можливостей для врегулювання цієї драматичної ситуації.

Згодом глава держави підтвердив свою підтримку вступу України до Європейського Союзу, висловивши надію на "швидкий початок переговорів".

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Безпека України нерозривно пов'язана з безпекою Європи, і ми маємо протистояти тим, хто прагне повернутися до концепції домінування у відносинах між державами, змушуючи нас зробити стрибок майже сторіччя тому - наголосив італійський лідер.

Нагадаємо

Раніше Президент України Володимир Зеленський обговорив із премʼєром Великої Британії Кіром Стармером очікування від зустрічі коаліції охочих, яка відбудеться в Римі.

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