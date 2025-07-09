Італія готує план допомоги своїм малим і середнім підприємствам, залученим до відбудови України

Італія планує представити схему підтримки на суму 300 мільйонів євро для малих та середніх підприємств, залучених до відновлення України. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Видання зауважує, що це оголошення з'явилося за день до Конференції з відновлення України в Римі, яка розпочнеться завтра. У ній візьмуть участь понад 4000 делегатів з 90 країн, включаючи 50 глав держав, сказав Таяні.

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