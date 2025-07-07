Зеленський 9 липня зустрінеться в Римі з президентом Італії

Президент України Володимир Зеленський 9 липня зустрінеться із президентом Італії Серджіо Маттареллою у Римі, передає УНН із посиланням на La Repubblica.

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За даними ЗМІ зустріч лідерів відбудеться 9 липня у Квіринальському палаці - офіційній резиденції президентів Італії в Римі.

... президент Італії Серджіо Маттарелла прийме Президента України Володимира Зеленського. Зустріч входить до порядку денного глави італійської держави, наступного дня в Римі відкриється Конференція з відбудови України - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше Президент України Володимир Зеленський обговорив із премʼєром Великої Британії Кіром Стармером очікування від зустрічі коаліції охочих, яка відбудеться в Римі вже за кілька днів.