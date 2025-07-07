Зеленський 9 липня зустрінеться в Римі з президентом Італії
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський 9 липня проведе зустріч з президентом Італії Серджіо Маттареллою в Квіринальському палаці. Ця зустріч відбудеться напередодні Конференції з відбудови України в Римі.
Президент України Володимир Зеленський 9 липня зустрінеться із президентом Італії Серджіо Маттареллою у Римі, передає УНН із посиланням на La Repubblica.
Деталі
За даними ЗМІ зустріч лідерів відбудеться 9 липня у Квіринальському палаці - офіційній резиденції президентів Італії в Римі.
... президент Італії Серджіо Маттарелла прийме Президента України Володимира Зеленського. Зустріч входить до порядку денного глави італійської держави, наступного дня в Римі відкриється Конференція з відбудови України
Нагадаємо
Раніше Президент України Володимир Зеленський обговорив із премʼєром Великої Британії Кіром Стармером очікування від зустрічі коаліції охочих, яка відбудеться в Римі вже за кілька днів.