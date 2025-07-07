Зеленский 9 июля встретится в Риме с президентом Италии

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой в Риме, передает УНН со ссылкой на La Repubblica.

Детали

По данным СМИ, встреча лидеров состоится 9 июля в Квиринальском дворце - официальной резиденции президентов Италии в Риме.

... президент Италии Серджо Маттарелла примет Президента Украины Владимира Зеленского. Встреча входит в повестку дня главы итальянского государства, на следующий день в Риме откроется Конференция по восстановлению Украины - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьером Великобритании Киром Стармером ожидания от встречи коалиции желающих, которая состоится в Риме уже через несколько дней.