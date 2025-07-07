Зеленський та Стармер обговорили очікування від зустрічі коаліції охочих, яка відбудеться в Римі

Президент України Володимир Зеленський обговорив із премʼєром Великої Британії Кіром Стармером очікування від зустрічі коаліції охочих, яка відбудеться в Римі вже за кілька днів, передає УНН.

Говорив із Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Скоординували нашу спільну дипломатичну роботу та обговорили очікування від зустрічі коаліції охочих, яка відбудеться в Римі вже за кілька днів. Працюємо над тим, щоб рішення були максимально сильними - повідомив Зеленський.

За його словами, Стармер висловив співчуття з приводу нещодавніх російських масованих обстрілів.

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Подякував йому за підтримку наших людей. Говорили про додаткове фінансування вже цього місяця для нашого внутрішнього виробництва дронів, передусім перехоплювачів - додав Президент України.

Крім того, лідери домовилися працювати над тим, щоб посилити також інші формати співпраці з ключовими партнерами, зокрема "Рамштайн".

Захисту життя має бути більше - резюмував Зеленський.

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