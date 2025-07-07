Зеленський та Стармер обговорили очікування від зустрічі коаліції охочих, яка відбудеться в Римі
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер скоординували дипломатичну роботу. Вони обговорили очікування від зустрічі коаліції охочих у Римі та додаткове фінансування для виробництва дронів.
Президент України Володимир Зеленський обговорив із премʼєром Великої Британії Кіром Стармером очікування від зустрічі коаліції охочих, яка відбудеться в Римі вже за кілька днів, передає УНН.
Говорив із Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Скоординували нашу спільну дипломатичну роботу та обговорили очікування від зустрічі коаліції охочих, яка відбудеться в Римі вже за кілька днів. Працюємо над тим, щоб рішення були максимально сильними
За його словами, Стармер висловив співчуття з приводу нещодавніх російських масованих обстрілів.
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Подякував йому за підтримку наших людей. Говорили про додаткове фінансування вже цього місяця для нашого внутрішнього виробництва дронів, передусім перехоплювачів
Крім того, лідери домовилися працювати над тим, щоб посилити також інші формати співпраці з ключовими партнерами, зокрема "Рамштайн".
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