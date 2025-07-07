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Зеленський та Стармер обговорили очікування від зустрічі коаліції охочих, яка відбудеться в Римі

Київ • УНН

 • 385 перегляди

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер скоординували дипломатичну роботу. Вони обговорили очікування від зустрічі коаліції охочих у Римі та додаткове фінансування для виробництва дронів.

Зеленський та Стармер обговорили очікування від зустрічі коаліції охочих, яка відбудеться в Римі

Президент України Володимир Зеленський обговорив із премʼєром Великої Британії Кіром Стармером очікування від зустрічі коаліції охочих, яка відбудеться в Римі вже за кілька днів, передає УНН.

Говорив із Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Скоординували нашу спільну дипломатичну роботу та обговорили очікування від зустрічі коаліції охочих, яка відбудеться в Римі вже за кілька днів. Працюємо над тим, щоб рішення були максимально сильними 

- повідомив Зеленський.

За його словами, Стармер висловив співчуття з приводу нещодавніх російських масованих обстрілів.

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Подякував йому за підтримку наших людей. Говорили про додаткове фінансування вже цього місяця для нашого внутрішнього виробництва дронів, передусім перехоплювачів 

- додав Президент України.

Крім того, лідери домовилися працювати над тим, щоб посилити також інші формати співпраці з ключовими партнерами, зокрема "Рамштайн".

Захисту життя має бути більше 

- резюмував Зеленський.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Кір Стармер
Рамштайн (авіабаза)
Рим
Велика Британія
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
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