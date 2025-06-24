Україна та Велика Британія запускають нову ініціативу спільного виробництва дронів

Україна і Велика Британія домовились про запуск нової ініціативи зі спільного виробництва дронів. Про це повідомив у Facebook міністр оборони України Рустем Умєров, передає УНН.

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Дана домовленість була досягнута між президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. В межах даної ініціативи впродовж перших трьох років цього проєкту британська сторона фінансуватиме закупівлю спектру українських дронів. Вони будуть виготовлятися у Великій Британії.

Завдяки цьому британські оборонні компанії зможуть швидко проєктувати і виробляти найсучасніші безпілотники у великих масштабах – заявив Умєров.

Він додав: поки триватиме російсько-українська війна, вся продукція спрямовуватиметься для потреб Сил оборони. Водночас після її закінчення Великобританія та Україна розподілятимуть між собою вироблені безпілотники.

Це сприятиме масштабуванню передових технологій, збільшенню виробництва безпілотників та інтеграції наших оборонних промисловостей – уточнив Умєров.

Міністр оборони України також подякував британському народу, уряду і міністру оборони Великої Британії Джону Гілі за системну підтримку на десятиріччя вперед.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрілися з українськими військовими, які зараз проходять навчання у Великій Британії.