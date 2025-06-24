Украина и Великобритания запускают новую инициативу совместного производства дронов

Украина и Великобритания договорились о запуске новой инициативы по совместному производству дронов. Об этом сообщил в Facebook министр обороны Украины Рустем Умеров, передает УНН.

Детали

Данная договоренность была достигнута между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В рамках данной инициативы в течение первых трех лет этого проекта британская сторона будет финансировать закупку спектра украинских дронов. Они будут производиться в Великобритании.

Благодаря этому британские оборонные компании смогут быстро проектировать и производить самые современные беспилотники в больших масштабах – заявил Умеров.

Он добавил: пока будет продолжаться российско-украинская война, вся продукция будет направляться для нужд Сил обороны. В то же время после ее окончания Великобритания и Украина будут распределять между собой произведенные беспилотники.

Это будет способствовать масштабированию передовых технологий, увеличению производства беспилотников и интеграции наших оборонных промышленностей – уточнил Умеров.

Министр обороны Украины также поблагодарил британский народ, правительство и министра обороны Великобритании Джона Хили за системную поддержку на десятилетия вперед.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретились с украинскими военными, которые сейчас проходят обучение в Великобритании.