Украина и Великобритания запускают новую инициативу совместного производства дронов
Киев • УНН
Украина и Великобритания договорились о совместном производстве дронов, финансирование которого в течение первых трех лет обеспечит британская сторона. Произведенные беспилотники будут направлены для нужд Сил обороны Украины во время войны, а после ее окончания будут распределяться между странами.
Украина и Великобритания договорились о запуске новой инициативы по совместному производству дронов. Об этом сообщил в Facebook министр обороны Украины Рустем Умеров, передает УНН.
Детали
Данная договоренность была достигнута между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В рамках данной инициативы в течение первых трех лет этого проекта британская сторона будет финансировать закупку спектра украинских дронов. Они будут производиться в Великобритании.
Благодаря этому британские оборонные компании смогут быстро проектировать и производить самые современные беспилотники в больших масштабах
Он добавил: пока будет продолжаться российско-украинская война, вся продукция будет направляться для нужд Сил обороны. В то же время после ее окончания Великобритания и Украина будут распределять между собой произведенные беспилотники.
Это будет способствовать масштабированию передовых технологий, увеличению производства беспилотников и интеграции наших оборонных промышленностей
Министр обороны Украины также поблагодарил британский народ, правительство и министра обороны Великобритании Джона Хили за системную поддержку на десятилетия вперед.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретились с украинскими военными, которые сейчас проходят обучение в Великобритании.