Зеленський і Стармер зустрілися з українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії

Президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером зустрівся з українськими воїнами, які проходять підготовку та навчання у Сполученому Королівстві. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення сайту глави держви.

Деталі

Зазначається, що Зеленський подякував Великій Британії та всім партнерам за програму навчання українських військових "Інтерфлекс", яка стартувала ще в червні 2022 року і до якої вже долучилося 13 країн.

Я дуже вдячний за те, що ви справді підтримуєте українців, українських воїнів, зміцнюючи нашу армію та допомагаючи Україні вистояти - сказав Президент.

У свою чергу Стармер зазначив, що, спостерігаючи за навчанням, побачив високий рівень професіоналізму та відданості українців.

Дехто з вас проходить навчання вперше, дехто був на передовій, воював і повернувся зараз для подальшого навчання. Я дуже пишаюся тим, що Велика Британія відіграє провідну роль у цих навчаннях уже три роки і що разом ми підготували близько 58 тисяч людей - підкресли глава британського уряду.

Зеленський обговорив зі спікерами Палати громад та Палати лордів парламенту Британії тиск на рф

Вказується, що Зеленський і Стармер поспілкувалися з українськими військовими. Ішлося про те, як підвищити ефективність навчання та охопити ще більшу кількість захисників України.

"На зустрічі були присутні військові, що проходять навчання на двох курсах "Інтерфлекс". Перший курс – базова загальновійськова підготовка, на якому українські воїни навчаються, зокрема, на стрільців. Другий курс спрямований на командирів відділень. Після закінчення навчання вони повернуться до України та виконуватимуть бойові завдання у своїх частинах", - йдеться у статті.

Нагадаємо

Напередодні Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорили розвиток оборонної співпраці. Досягнуто домовленостей щодо посилення української ППО та спільного виробництва дронів, а також обговорено нові санкції проти рф.

Зеленський обговорив з Кіром Стармером посилення санкцій проти рф