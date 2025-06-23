Зеленський обговорив зі спікерами Палати громад та Палати лордів парламенту Британії тиск на рф
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікерами Палати громад та Палати лордів британського парламенту Ліндсі Гойлом і Джоном Макфолом. Сторони обговорили спільну дипломатичну роботу та посилення тиску на росію через обмежувальні заходи.
Президент Володимир Зеленський обговорив зі спікерами Палати громад та Палати лордів парламенту Великої Британії – Ліндсі Гойлом і Джоном Макфолом спільну дипломатичну роботу та тиск на росію через обмежувальні заходи заради миру, передає УНН.
Зустрівся зі спікерами Палати громад та Палати лордів парламенту Великої Британії – Ліндсі Гойлом і Джоном Макфолом...Будемо розкривати потенціал нашої дружби та партнерства далі. Обговорили спільну дипломатичну роботу, роль парламенту в прийнятті важливих політичних рішень, трансатлантичну єдність і тиск на росію через обмежувальні заходи заради миру
Президент зазначив, що Україна та Британія бачать, які процеси відбуваються у світі і які загрози вони становлять.
Дякую за запевнення в подальшій допомозі. Вдячний народові, парламенту та уряду Британії за непохитну підтримку. І за те, що дійсно тисячі українців почуваються тут як удома
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером для обговорення співпраці, яка має на меті збереження життів та зупинку російського терору.
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