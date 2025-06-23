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Зеленський обговорив зі спікерами Палати громад та Палати лордів парламенту Британії тиск на рф

Київ • УНН

 • 944 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікерами Палати громад та Палати лордів британського парламенту Ліндсі Гойлом і Джоном Макфолом. Сторони обговорили спільну дипломатичну роботу та посилення тиску на росію через обмежувальні заходи.

Зеленський обговорив зі спікерами Палати громад та Палати лордів парламенту Британії тиск на рф

Президент Володимир Зеленський обговорив зі спікерами Палати громад та Палати лордів парламенту Великої Британії – Ліндсі Гойлом і Джоном Макфолом спільну дипломатичну роботу та тиск на росію через обмежувальні заходи заради миру, передає УНН.

Зустрівся зі спікерами Палати громад та Палати лордів парламенту Великої Британії – Ліндсі Гойлом і Джоном Макфолом...Будемо розкривати потенціал нашої дружби та партнерства далі. Обговорили спільну дипломатичну роботу, роль парламенту в прийнятті важливих політичних рішень, трансатлантичну єдність і тиск на росію через обмежувальні заходи заради миру 

- написав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна та Британія бачать, які процеси відбуваються у світі і які загрози вони становлять.

Дякую за запевнення в подальшій допомозі. Вдячний народові, парламенту та уряду Британії за непохитну підтримку. І за те, що дійсно тисячі українців почуваються тут як удома 

- зазначив Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером для обговорення співпраці, яка має на меті збереження життів та зупинку російського терору.

Сенат США відклав санкції проти росії щонайменше до липня19.06.25, 05:52 • 81876 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Кір Стармер
Велика Британія
Володимир Зеленський
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