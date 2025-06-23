Зеленський обговорив зі спікерами Палати громад та Палати лордів парламенту Британії тиск на рф

Президент Володимир Зеленський обговорив зі спікерами Палати громад та Палати лордів парламенту Великої Британії – Ліндсі Гойлом і Джоном Макфолом спільну дипломатичну роботу та тиск на росію через обмежувальні заходи заради миру, передає УНН.

Зустрівся зі спікерами Палати громад та Палати лордів парламенту Великої Британії – Ліндсі Гойлом і Джоном Макфолом...Будемо розкривати потенціал нашої дружби та партнерства далі. Обговорили спільну дипломатичну роботу, роль парламенту в прийнятті важливих політичних рішень, трансатлантичну єдність і тиск на росію через обмежувальні заходи заради миру - написав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна та Британія бачать, які процеси відбуваються у світі і які загрози вони становлять.

Дякую за запевнення в подальшій допомозі. Вдячний народові, парламенту та уряду Британії за непохитну підтримку. І за те, що дійсно тисячі українців почуваються тут як удома - зазначив Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером для обговорення співпраці, яка має на меті збереження життів та зупинку російського терору.

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