Зеленський і Стармер обговорили виробництво зброї та протидію терору рф

Серед ключових питань - санкції проти росії за війну. Британії передано перелік російських підприємств, які задіяні у виробництві "Орєшніка".

Про це ідеться у дописі на сторінці президента України Володимира Зеленського, передає УНН.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок зустрічі із Прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером. Перш за все глава держави наголосив, що вдячний Британії за співпрацю, оскільки у ній закладено головна мета:

зберегти якнайбільше життів;

зупинити російський терор;

змусити росію думати не про розширення війни.

Ключові аспекти, які актуалізовані в ході зустрічі та обговорення:

Перше – максимум політичної та дипломатичної координації;

Друге – розвиток наших спільних оборонних проєктів та виробництва зброї;

Збільшуємо інвестиції у виробництво та готуємо подальший розвиток оборонної взаємодії, - повідомив президент Зеленський.

Третє – санкції проти росії за війну, які будуть реально унеможливлювати масштабування російського виробництва зброї.

За словами глави держави, британським партнерам передано перелік російських підприємств, які задіяні у виробництві "Орєшніка" та інших засобів, які росіяни використовують для терору.

Всі компанії та фізичні особи, які задіяні в цьому, мають бути заблоковані щонайменше в ключових юрисдикціях світу. Наразі більшість компаній, які беруть участь у виробництві "Орєшніка", не під санкціями. Ми це виправимо.

Взаємодія з російськими виробниками зброї – це злочин проти миру, додав Зеленський. У дописі на сторінці свого профілю в соцмережі, він також подякував всім, хто "допомагає знижувати російський оборонний потенціал".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Чарльзом у Віндзорському замку перед самітом НАТО.

Прессекретар Зеленського повідомив, що Президент України також поспілкується з українськими військовими, які проходять підготовку у Великій Британії, та представниками аналітичних центрів.