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Зеленський і Стармер обговорили виробництво зброї та протидію терору рф

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером для обговорення співпраці, яка має на меті збереження життів та зупинку російського терору. Ключовими темами стали політична та дипломатична координація, розвиток спільних оборонних проєктів, виробництво зброї та санкції проти рф.

Зеленський і Стармер обговорили виробництво зброї та протидію терору рф

Серед ключових питань - санкції проти росії за війну. Британії передано перелік російських підприємств, які задіяні у виробництві "Орєшніка".

Про це ідеться у дописі на сторінці президента України Володимира Зеленського, передає УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок зустрічі із Прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером. Перш за все глава держави наголосив, що вдячний Британії за співпрацю, оскільки у ній закладено головна мета:

  • зберегти якнайбільше життів;
    • зупинити російський терор;
      • змусити росію думати не про розширення війни.

         Ключові аспекти, які актуалізовані в ході зустрічі та обговорення:

        Перше – максимум політичної та дипломатичної координації;

        Друге – розвиток наших спільних оборонних проєктів та виробництва зброї;

        Збільшуємо інвестиції у виробництво та готуємо подальший розвиток оборонної взаємодії, - повідомив президент Зеленський. 

        Третє – санкції проти росії за війну, які будуть реально унеможливлювати масштабування російського виробництва зброї.

        За словами глави держави, британським партнерам передано перелік російських підприємств, які задіяні у виробництві "Орєшніка" та інших засобів, які росіяни використовують для терору.

        Всі компанії та фізичні особи, які задіяні в цьому, мають бути заблоковані щонайменше в ключових юрисдикціях світу. Наразі більшість компаній, які беруть участь у виробництві "Орєшніка", не під санкціями. Ми це виправимо. 

        Взаємодія з російськими виробниками зброї – це злочин проти миру, додав Зеленський.  У дописі на сторінці свого профілю в соцмережі, він також подякував всім, хто "допомагає знижувати російський оборонний потенціал".

        Нагадаємо

        Президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Чарльзом у Віндзорському замку перед самітом НАТО

        Прессекретар Зеленського повідомив, що Президент України також поспілкується з українськими військовими, які проходять підготовку у Великій Британії, та представниками аналітичних центрів.

        Ігор Тележніков

        Ігор Тележніков

        Політика
        Кір Стармер
        НАТО
        Велика Британія
        Володимир Зеленський
        Україна
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