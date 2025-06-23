У Зеленського назвали головну мету візиту до Британії
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III у Віндзорському замку для обговорення оборонної співпраці. Згодом він проведе зустрічі з прем'єр-міністром та іншими офіційними особами Великої Британії, щоб посилити тиск на Росію.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Чарльзом у Великій Британії у понеділок і має зустрітися з прем'єр-міністром країни Кіром Стармером пізніше під час короткого візиту, покликаного обговорити оборону України та те, як чинити додатковий тиск на росію, у Президента головною метою візиту назвали "поглиблення оборонної співпраці", повідомляє Reuters, пише УНН.
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Зеленський зустрівся з королем Чарльзом у Віндзорському замку перед політичними зустрічами, які відбудуться пізніше того ж дня. Вони потиснули один одному руки перед камерами на своїй третій зустрічі цього року і як останній жест підтримки України з боку Чарльза та Великої Британії, зазначає видання.
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Пізніше президент України зустрінеться зі Стармером та спікерами обох палат парламенту.
"Ми також вестимемо переговори про нові та потужні кроки щодо посилення тиску на росію в цій війні та припинення ударів", - сказав Зеленський в X після смертоносної російської атаки на українську столицю.
Його прессекретар повідомив, що Президент також поспілкується з українськими військовими, які проходять підготовку у Великій Британії, та представниками аналітичних центрів, пише видання.
"Головна мета візиту - поглиблення оборонної співпраці", - сказав прессекретар.
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