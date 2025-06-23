У Зеленского назвали главную цель визита в Британию

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Чарльзом в Великобритании в понедельник и должен встретиться с премьер-министром страны Киром Стармером позже во время короткого визита, призванного обсудить оборону Украины и то, как оказать дополнительное давление на россию, у Президента главной целью визита назвали "углубление оборонного сотрудничества", сообщает Reuters, пишет УНН.

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Зеленский встретился с королем Чарльзом в Виндзорском замке перед политическими встречами, которые состоятся позже в тот же день. Они пожали друг другу руки перед камерами на своей третьей встрече в этом году и как последний жест поддержки Украины со стороны Чарльза и Великобритании, отмечает издание.

Зеленский встретился с королем Карлом в Виндзорском замке перед саммитом НАТО

Позднее президент Украины встретится со Стармером и спикерами обеих палат парламента.

"Мы также будем вести переговоры о новых и мощных шагах по усилению давления на россию в этой войне и прекращению ударов", - сказал Зеленский в X после смертоносной российской атаки на украинскую столицу.

Его пресс-секретарь сообщил, что Президент также пообщается с украинскими военными, проходящими подготовку в Великобритании, и представителями аналитических центров, пишет издание.

"Главная цель визита - углубление оборонного сотрудничества", - сказал пресс-секретарь.

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