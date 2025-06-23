Зеленский в Британии: ПВО и санкции против рф на повестке дня - NYT

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию в понедельник, и в повестке дня встреч - большее количество систем ПВО для Украины и усиление санкций против РФ, сообщает The New York Times, пишет УНН.

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Как ожидается, Зеленский в Великобритании встретится с британским премьер-министром Киром Стармером, королем Карлом III и спикерами обеих палат парламента.

"Высокопоставленный украинский чиновник, который анонимно говорил о необъявленной поездке, сказал, что обсуждение будет сосредоточено на обеспечении большего количества систем ПВО для Украины и усилении санкций против России", - говорится в публикации.

Визит в понедельник, кажется, является частью более широкого европейского дипломатического толчка, пишет издание. "В среду Зеленский выступит перед Советом Европы, ведущей правозащитной институцией континента. Между тем, он может посетить саммит НАТО в Гааге, хотя он еще не подтвердил свое участие", - отмечает издание.

Дополнение

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп пропустил запланированную встречу с Зеленским на саммите G7 в Канаде, сославшись на необходимость вернуться в Вашингтон, чтобы разрешить ситуацию на Ближнем Востоке, пишет издание.

"Если ему удастся поговорить с Трампом лицом к лицу в Гааге, сказал Зеленский, он планирует потребовать разрешения на продажу американских систем противовоздушной обороны Patriot Украине и обсудить новые санкции против России", - указывает издание.

"Откровенно говоря, нам нужно говорить об оживлении дипломатии, - сказал Зеленский журналистам на прошлой неделе. - Нам нужно больше ясности и усиление глобального давления на Путина".