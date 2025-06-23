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Зеленський у Британії: ППО та санкції проти рф на порядку денному - NYT

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, де зустрінеться з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером, королем Чарльзом III та спікерами обох палат парламенту. Обговорення зосереджені на забезпеченні більшої кількості систем ППО для України та посиленні санкцій проти Росії.

Зеленський у Британії: ППО та санкції проти рф на порядку денному - NYT

Президент України Володимир Зеленський прибув до Британії в понеділок, і на порядку денному зустрічей - більша кількість систем ППО для України та посилення санкцій проти рф, повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

Як очікується, Зеленський у Британії зустрінеться з британським прем’єр-міністром Кіром Стармером, королем Чарльзом III і спікерами обох палат парламенту.

"Високопоставлений український чиновник, який анонімно говорив про неоголошену поїздку, сказав, що обговорення буде зосереджено на забезпеченні більшої кількості систем ППО для України та посиленні санкцій проти росії", - ідеться у публікації.

Візит у понеділок, здається, є частиною більш широкого європейського дипломатичного поштовху, пише видання. "У середу Зеленський виступить перед Радою Європи, провідною правозахисною інституцією континенту. Між тим він може відвідати саміт НАТО в Гаазі, хоча він ще не підтвердив свою участь", - зазначає видання.

Доповнення

Минулого тижня президент США Дональд Трамп пропустив заплановану зустріч із Зеленським на саміті G7 у Канаді, зіславшись на необхідність повернутися до Вашингтона, щоб вирішити ситуацію на Близькому Сході, пише видання.

"Якщо йому вдасться поговорити з Трампом віч-на-віч у Гаазі, сказав Зеленський, він планує вимагати дозволу на продаж американських систем протиповітряної оборони Patriot Україні та обговорити нові санкції проти росії", - вказує видання.

"Відверто кажучи, нам потрібно говорити про пожвавлення дипломатії, - сказав Зеленський журналістам минулого тижня. - Нам потрібно більше ясності та посилення глобального тиску на путіна".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Кір Стармер
Нью-Йорк таймс
Рада Європи
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