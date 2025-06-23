Зеленский встретился с королем Карлом в Виндзорском замке перед саммитом НАТО

В преддверии саммита НАТО в Гааге, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Чарльзом в Великобритании. Это уже 3-я встреча в 2025 году Владимира Зеленского и короля Чарльза, передает УНН со ссылкой на The Times и Sky News.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на обед в Виндзорский замок, где встретился с Королем Великобритании Чарльзом. Встреча состоялась перед следующими политическими встречами. То есть, перед переговорами украинского лидера с премьер-министром Британии Стармером позже в тот же день, а также перед следующим событием - важным саммитом НАТО в Гааге (пройдет с 24 по 25 июня 2025 года).

Они (Зеленский и Король Чарльз) пожали друг другу руки перед камерами, что стало их третьей встречей в этом году и последним жестом поддержки Украины Чарльзом и Великобританией. - пишут СМИ.

Напомним

УНН передавал, что президент Украины провел встречу с королем Великобритании в Сандрингемском дворце. Визит состоялся на фоне дипломатического напряжения с США и саммита в Лондоне по поддержке Украины.